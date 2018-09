AQUÍ SAMAYS… Pues vaya…

Por: Gilberto Gárate

… que ese juego entre Loterías Don Diego y Samays cubrió todas las expectativas calculadas en ese segundo enfrentamiento y que sirvió como marco de cierre del rol en esta segunda vuelta del Torneo Samays, en su séptima edición. Ya los billeteros del “Kalín” Félix habían dado cuenta de Samays en su primer enfrentamiento, con un score apabullante que no dejaría duda de superioridad; sin embargo, su majestad el pitcheo vino como un colofón más a este segundo enfrentamiento, con los amos del montículo, Carlitos Osorio y el debutante (en esta liga) Darío Quijada. Ambos estaban en esos momentos peleando por el mono de pitcheo con seis ganes por cápita, así es que buen platillo beisbolero para ese domingo pasado.

Pero lo que no se tenía en el script de cierre fue el guión de dramatismo que se imprimiría en último turno de bateo de los billeteros. Y cuando perdían 5-1 y el estelar de pitcheo de Samays, Darío Quijada, se estaba viendo imbatible, ya con dos outs, el alto mando de Samays, “Lalo” Villegas, va por él y saliendo ante el aplauso del respetable y sus mismos compañeros de equipo jala Villegas por el relevo para sacar un solo out. Gonzalo Cano y no pudo sacar ese angustioso tercer out y, no solo eso, permitió tres carreras. Vino después Horacio Coronado y lo mismo. No caía ese angustioso, pero aún más, las bases congestionadas y ya cuatro carreras anotadas, todas con dos outs. Así es que vino la corazonada de Villegas y jalando a Carlos Sánchez, que estaba en esos momentos en el cuadro, obligó al bateador a roletear al short para el angustiosísimo tercer out. ¡Uf!, el escore final 5-4 y se preservó esa joya de pitcheo de Quijada para sumar su séptima y el descalabro para Carlitos Osorio, que en honor a la verdad no lo hizo mal. Tiró también para ganar faltándole el respaldo de sus compañeros. Así es que el escenario está listo para una posible final que, sin duda, traerá grandes emociones. Villegas y Samays, de plácemes, pues además del gane encontraron también ya a un “stoper”: Carlos Sánchez.

Así las cosas y definidas ya tres posiciones, Loterías, Samays y Cardenales, hoy se espera el cierre final con un importante desafío entre Guaymas y Cheyenes, que estarán buscando conseguir el cuarto sitio y entrar a semifinales, pero, esperen un poco: Armanditos Cantú, de Pablo López, también estarán en posibilidades de conseguir ese cuarto boleto, pues ganando Guaymas se forzaría a un triple empate entre estos tres conjuntos, algo nunca visto en lo que va de estas siete ediciones, de tal forma que ahora sí que todo dependerá del resultado final entre Guaymas y Cheyennes. ¡Uf! Qué lío para la compilación general de este evento. A saber, don Aurelio Grajeda, que con gran responsabilidad, deberá tener ya todos los números dispuestos para luego sumarle los de hoy, Dios mediante (DM).

Así es que, para el caso, se cita hoy a todos los representantes de equipos “Kalín” Félix, “Tonna” Meza, “Lalo” Villegas, Miguel Villegas, Pablo López y Raynulfo Domínguez, para después de terminado el encuentro Guaymas-Cheyenes a una reunión extraordinaria para alguna explicación al respecto y toma de refuerzos más el inicio de la etapa de semifinales. Ya lo saben, el número uno contra el número tres y el numero dos contra el cuarto, no hay más. Después el encuentro de rutina Samays-Cheyenes, así es que todo mundo a cumplir. Se verá por fin la luz al final del túnel, digo yo, o cuando menos para el final de rol regular, las emociones proseguirán en estos eventos que Grupo Samays promueve y organiza.

Respecto al evento que el mismo Grupo Samays organiza, pero en Mazatlán, debemos anunciar, con bombo y platillos, que ya está listo el décimo equipo. Ellos son: Legión de Zapopan, un seleccionado de aquella región jalisciense que, en la persona del señor Ismael Aguirre Ávila, a la sazón presidente de la Liga de Veteranos que tuvo a bien hacernos la solicitud de ingreso. Para ello el conducto lo fue el señor Guadalupe Colio, de la Dirección de Deportes del Club Sarabia de Mazatlán. En fin, ahora sí: 10 conjuntos ya confirmados para esta décimo segunda edición, que será dedicada al inge Alfonzo Aguirre, del Compostela Nayarit.

Así es que la elaboración del rol con 10 escuadras todo de rutina, pero el acomodo de horarios ahí sí toda una odisea, pero todo bien. Ya enviada la documentación a todo mundo para que se vayan ajustando al horario que dará inicio, con algunos cambios, tales como horario de junta previa, pero lo principal se comenzará a jugar desde el viernes a la una de la tarde, después, más comentarios al respecto, Dios mediante, y los equipos enlistados y ya aprobados Ciudad Juárez, Parral, Chihuahua; Aguascalientes, Charros de Guadalajara, Legión de Zapopan, Puerto Vallarta, Compostela, La Careada de Culiacán, Club Sarabia de Mazatlán y Samays de Ciudad Obregón.

Antes de irnos no deberé de pasar por alto la gentileza del amigo el Lic. Salvador Tirado, quien en una plaza comercial nos aborda para decirnos que es un gran asiduo de estos riegues, y me recalca que no se pierde con mis colaboraciones, pues le encanta este ambiente de la veteraniza. El “lic”, ya retirado de las lides de conciliación obrero-patronal, es hermano de nuestro amigo, el también lic, Rigoberto Tirado, radicado en Hermosillo, quien fuera un connotado ciclista de la era buena del ciclismo, junto con Eliseo Iriarte, Esteban Carrillo, “Chico” Ruiz y un no muy largo etcétera de aquellos buenos años del pedal. De ahí la relación con el Lic. Salvador Tirado. En fin, nuestro agradecimiento por sus finos conceptos para estos riegues y desde luego que lo conminamos a seguir en esta frecuencia ¡faltaba más!

Mis disculpas si lastimé el amor propio de algunos jugadores cuando comentamos en estos riegues que poco material de refuerzo habría de los equipos eliminados en la primer ronda. El reclamo suave es de nuestro buen amigo, Héctor Velásquez, pues él mismo sería uno de los refuerzos; así es que, una vez ofrecidas mis disculpas, nos vamos con nuestro ya viejo, trillado, pero gustado colofón: “Pórtense bien de domingo, y si no… ¡Inviten! Antes de despedirnos les recomendamos fonazos para ratificar si habrá beis, pues el llovidón inesperado de ayer nos deja en un hilo. Sale, pues.