AQUÍ SAMAYS… Nunca como ahora las lluvias,…

Por: Gilberto Gárate

… que para muchos son una bendición y para otros una dificultad imprevista, para el efecto de dar seguimiento a un torneo beisbolero han sido estos torrenciales aguaceros un verdadero caos, casi una desgracia, pues para la veteraniza, al no tener su domingo de pelota es una sentencia a morir. Han sido, pues, para Grupo Samays las precipitaciones pluviales y el deterioro de los campos, una dificultad para darle el seguimiento normal de esta séptima edición. Este evento, que ha tomado los tintes de importancia de un torneo selectivo y esto se palpa cuando cada domingo los juegos se disputan con todo; en fin, de no haber más lluvia posiblemente este hoy sí habrá beisbol, así nos lo hizo saber ayer por la tarde el encargado del cuidado de los campos de la Unidad Ramón Cebreros Ávila.

Estos eventos que de inicio fueron promovidos con el único fin de tener una actividad beisbolera en la Unidad Interclubes y que se aprovechara también el lapso de preparación para el evento anual de Samays en Mazatlán, así las cosas, son siete años de organizar el Torneo Samays de Invitación que, como recalcamos antes, han tomado ya sus tintes de verdad importantes como que se reúne, en los seis equipos participantes, a los peloteros más selectivos de la región y por lo tanto la calidad beisbolera siempre está en su verdadero punto para la práctica.

Grupo Samays, en un principio, otorgaba los trofeos para campeón y subcampeón; es decir, no había premiación individual, era el compromiso para reducir costos de participación a los equipos. Ahora, después de la tercera edición, nos dimos a la tarea de conseguir patrocinio para dicha premiación (pero no en su totalidad) y esta se incrementa, a tal grado que se reconoce a campeón, subcampeón, Jugador Más Valioso, pitcher campeón, campeón bat y ahora campeón jonronero, pero aparte de las dificultades de las lluvias, ahora existe una mayor, y es que en el departamento de cuadrangulares hay cuatro toleteros empatados en primer lugar y todo mundo quiere su trofeo de campeón; claro que muy justo fuera que así sucediera; sin embargo, la dirección de estos eventos ya ha tomado una decisión al respecto y que a su debido tiempo se dará a conocer, ya que los premios se ganan en el terreno de juego y no con opiniones que dejan contentos a unos, pero no a todos y todos no son los organizadores, sólo gente que jamás aportan un granito de arena a nada. ¡Uf!, así es que estamos seguros que con la decisión de Grupo Samays al respecto del campeón jonronero, todo mundo saldrá ganando, cuestión de esperar.

Un paréntesis para enviar un saludo a nuestro amigo el CP Enrique Guerrero, que despacha con gran atingencia en la Oficialía del Registro Civil. Esta semana en el recabado de documentación al respecto de mi incumbencia, tuvo el amigo Enrique la amabilidad de levantarse de su escritorio para ir a saludarnos. Claro que aprovechó el zurdo para dejarnos ir alguno que otro chascarrillo de sus tiempos de jonronero, así es que por este conducto le enviamos saludos al señor Guerrero. Y a seguir leyéndonos, como nos dijo lo hace cada domingo. ¡Uf!, si no lo digo, reviento. No faltará quien nos diga.

Un paréntesis más, ya que una videollamada de los Unites States, de nuestro amigo Juan Ramón Agüero. Nos hace saber que hoy mismo arribará a nuestra ciudad. La sentencia de su llegada ocurrirá a eso de las nueve de la mañana, así es que si así sucediera es muy posible y hoy mismo deambule por los terrenos de la Unidad Interclubes, en donde sus mayores glorias las tuvo en la dirección de Samays obteniendo algunos campeonatos. En fin, sea pues bienvenido este tormentoso amigo.

Pero esperen, para hacerles saber que hoy, Dios mediante, comenzarán las series semifinales con los enfrentamientos de Loterías Don Diego contra Cardenales, en el campo Baketones jugándose el home team en un volado, mientras que en el campo del Morelos lo harán Cheyenes contra Samays. Las series son de tres juegos a ganar dos, en el entendido de que la próxima semana las series cambian de escenario y no se necesitará el volado para el home team, pues el perdedor del volado de hoy será el equipo de casa el próximo domingo, Dios mediante, todo esto ya asentado desde el mismo instante que se entregó el sistema de competencia, no vaya a ser, así es que nos vamos ya con nuestro viejo, trillado, pero gustado colofón: “Pórtense bien de domingo, y si no…¡Inviten! A donde sea, la ocasión lo amerita, digo yo.