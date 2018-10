AQUÍ SAMAYS… Inició la serie por el campeonato…

Por: Gilberto Gárate

… entre el Loterías Don Diego y Samays. Y tal como se esperaba, con un nivel de primer orden, que mantuvo al filo de la butaca a la fanaticada hasta que finalmente cayó el out 27 del noveno episodio, para que Samays diera el primer campanazo al son de 9-5 con un escore, si no abultado, sí definitivo y situar a la tropa de “Lalo” Villegas en camino rumbo al banderín de esta séptima edición que en verdad ha sido el más álgido por las series de dificultades que se han dado, en fin. Se está ya dando principio al fin, así es que el domingo pasado, antes del inicio de este primer encuentro, se daba la información de la suspensión momentánea de esta serie, ya que Óscar Félix, mandamás de los billeteros, había solicitado permiso para cumplir con su equipo compromiso de asistencia a estatal en Agua Prieta.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas de la sede en Agua Prieta y la verdad de todo el Estado canceló de última hora dicho evento, por lo que hoy mismo, Dios mediante (DM), habrá de concluir esta serie campeonil, pero si las condiciones del tiempo lo permitieran, ya que también de última hora a nuestra región afectó el temporal con algunas lluvias. Así las cosas, la tarde del viernes la situación estaba en veremos. Esperemos que todo vuelva a la calma, para proseguir con este compromiso beisbolero y para beneplácito de seguidores de ambas escuadras, que siguen viendo una serie de campeonato, en verdad, muy pareja y de un muy buen beisbol.

Por cierto, habremos de agradecer al amigo, mi doc Carlos Ibarra, su intervención a capela antes del juego, en donde en un sencillo ceremonial lo dirigió como sólo él sabe hacerlo. Y es que no nos pusimos de acuerdo con Alfredo Obeso para lo del sonido, por lo que el galeno hubo de hacer su “trabajo” a capela, en fin, son prietitos del mismo arroz, así es que gracias, mi doc, cada vez mejor y más certero en tus menesteres en eso de la conducción.

Pero en donde sí no deberá de haber prietitos es en el comportamiento de los jugadores de ninguno de los dos equipos, ya que el domingo anterior uno de los peloteros del Loterías, y al calor del encuentro, encaró feamente a la afición, que no juega, sólo trata de presenciar un muy buen partido y, como es lógico, a alguno de los dos equipos habrán de sentir inclinación. No, no debe de repetirse esta fea acción. Este mensaje es para ambas escuadras, ¡please!

Pero bueno, ahora sí podemos decir que viento en popa lo de la asistencia a Mazatlán. Y aunque existen algunos rezagos, tenemos plena confianza en que los elementos invitados pronto habrán de ponerse al corriente y, por consiguiente, nosotros ya más tranquilos nos podremos dedicar a lo de la organización del torneo allá en el puerto, aunque también ya en esto los avances los tenemos ya al punto. Por lo pronto, ya el amigo Miguel Villegas nos está dando un empujoncito con el acomodo de los elementos en autobús y en la hospedería, además de ciertos recordatorios para algunos, que se les olvida su compromiso de asistencia al puerto mazatleco. Agradecidos, pues, con Villegas que para esto si tiene talento.

Por cierto, mucho gusto nos da el que de última hora el reconocido galeno, mi doc Fragoso, se haya apuntado para hacer el viaje a Mazatlán, como ya en varias ocasiones lo ha hecho. Nunca estará por demás contar con un elemento de esta naturaleza y, claro, rogando no sean necesarios sus conocimientos de medicina de altura, así es que bienvenido, mi doc Fragoso. Además, con el bat no lo hace tan mal, digo yo, en fin. Recuerden, si ya no llueve es muy posible y el campo para el segundo juego dé su punto, esperemos y todo bien. Por mi parte, damos el punto final a estos riegues con nuestro ya viejo y trillado, pero gustado colofón: Pórtense bien de domingo, y si no… ¡inviten!, a donde sea, digo yo. Pero antes, lean esto: “El talento se educa en la calma y el carácter en la tormenta”. ¡Ñaca!