AQUÍ SAMAYS… Iniciaron los juegos semifinales…

Por: Gilberto Gárate

… del Torneo Samays, en su edición séptima, que se dedica a Gilberto “Charritas” Estrada, en series de tres a ganar dos. El superlíder, Loterías Don Diego, se elimina contra el Cardenales y rápidamente dio cuenta de su alicaído oponente para ponerse arriba e ir hoy por su calificación a la gran final.

En el otro frente, Samays también hizo lo propio frente al Cheyennes. Y estos, aunque se vieron inferiores, dejarían constancia que su derrota la venderían muy caro, en fin. Loterías Don Diego y Samays pudieran hoy finiquitar sus compromisos para irse como se espera a la gran fiesta, pero para ello habrán de agenciarse este encuentro, y que, como se sabe, cambiarán hoy de escenarios; es decir, Loterías y Cardenales van al campo del Morelos, y Samays y Cheyennes, al Baketones, así es que, Dios mediante (DM), este día pudieran culminar las rondas de semifinales, pero hay que esperar.

Bueno, finalmente la idea de Grupo Samays para la definición del campeón jonronero no “cristalizó”, ya que el domingo pasado se citó a los cuatro elementos involucrados en ese cuádruple empate en este departamento; se les explicó que el campeonato se definiría en un derby de cuadrangulares, compitiendo en tres domingos y eliminándose para sacar el ganador. Sus respuestas fueron rápidas y contundentes, ni siquiera lo pensaron. Dijeron no estar de acuerdo, así es que perdieron la oportunidad de demostrarse en el terreno de juego, claro, esto por el momento me dejaron perplejo, no dando crédito a aquella negativa para el organizador y único promotor que por siete años ha llevado el beisbol promocional a la unidad Interclubes, ¡uf! y recontra ¡uf!

Lo mejor, no seguir gastando pólvora en diablitos; darle el punto final a este evento y proseguir ya más concentrado en el evento grande en Mazatlán y ello no es tan sencillo, cuando desde esta sede de organización se lleva a efecto desde nuestra otrora bella Cajeme (¡grrr! no estamos hablando de eso). Así las cosas, ahora con 10 entidades dividiendo el torneo en dos grupos para comenzar a jugarse dese el mismo viernes para poder culminarlo el domingo por la tarde y regresar, DM, a tiempo para trabajar el lunes. Es ese el programa y compromiso con los elementos invitados aquí en Samays, mientras que allá en el puerto, también con un poco de dificultades por las lluvias que no han cejado, vaya, pues, en los líos en que nos comprometemos, pero…

A propósito de Mazatlán, se ha reportado ya personalmente con un servidor nuestro amigo Manuel “Babalú” Ruiz, radicado aquí y allá en el puerto, ya qué, aun cuando se haya atravesado ese su nunca deseado pesar. Él estará siempre dispuesto a las mismas atenciones que de años atrás voluntariamente ha ofrecido. Ya lo saben: desayuno de bienvenida, cevichito en el ínter, y sus pizzas de despedida… ¡uf!, todo ello para todo el equipo. Por cierto, esas pizzas de marlin son inolvidables. De antemano gracias, amigo “Babalú” Ruiz.

Siguiendo con el beis de Invitación Samays, les diremos que ésta será la segunda ocasión en que se dé un hecho inconcebible, esto en lo ofensivo; recordar que hará algo como cuatro años cuando Rafael Covarrubias, jugando para el Yaquis Vallarta, logro conseguir la triple corona de bateo; es decir campeón bateador, campeón en producidas y campeón en jonrones, toda una proeza ofensiva la de este recio elemento, pues bien, hoy se da otro hecho insólito, cuando cuatro bateadores terminan empatados en el departamento de cuadrangulares con tres atrás del cerco. Ellos son Agustín Domínguez, “Benny” Verdugo, Carlos Sánchez y Ubaldo Valenzuela, los dos primeros del Loterías Don Diego y los dos últimos de Samays, así es que por segunda ocasión surge algo no muy común en el beisbol algo digno de comentarse, digo yo.

Pero habrá que decirlo, en el beis Interclubes, específicamente en la categoría de Veteranos, también surgió la proeza en el departamento de bateo individual, cuando nuestro buen amigo Martín Obeso capturó la triple corona ofensiva; es decir, líder en bateo, jonrones y carreras producidas, así es que algo digno de comentarse, ¡qué caray!

Antes de finalizar nuestros riegues, les diremos que tras una pausa de casi tres años regresa a la caravana de promociones Samays nuestro buen amigo el profe Raúl López, quien ipso facto consiguió su boleto para hacer el viaje, así es que bien venido profe, pero por lo pronto finalizamos estos riegues con nuestro ya viejo y trillado, pero gustado colofón: Pórtense bien de domingo, y si no… ¡Inviten!, a donde sea. Pero alto. “No juzguen mis acciones si no conocen mis razones”. ¡Gulp!