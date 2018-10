AQUÍ SAMAYS… Inicia hoy,…

Por: Gilberto Gárate

… Dios mediante(DM), la gran final del beisbol de Invitación Samays, que arriba a su séptima edición con esta tan esperada serie campeonil entre Loterías Don Diego, pilotado por Óscar “Kalín” Félix y “Pepe” López, que bajo el patrocinio invaluable de don Pablo López están desde que llegaron a este beis Interclubes dando la nota grande como equipo vanguardista; es decir, en los primeros planos, y van, como se esperaba, contra Samays de “Lalo” Villegas y “Chikón” Molina, tropilla que ha tenido sus altibajos, pero desde que Villegas tomó el timón ha acercado gente que han dado la batalla hasta llegar a los primeros niveles, como el estar en la gran final, en fin; lo que se diga siempre será poco, lo principal vendrá desde este día en el terreno de juego en esta primer confrontación de cinco, a ganar tres, para agenciarse el título absoluto.

Se espera, desde su inicio, una confrontación que tendrá a seguidores divididos, inclinándose por tal o cual equipo. Lo cierto, según los números, es que están bastantes parejos y con algunas similitudes. Veamos: Samays tiene al campeón pitcher Darío Quijada (7-0), mientras que los billeteros tienen al championbat Agustín Domínguez (.658); ambos conjuntos tienen cada uno a dos de sus buenos en cuadrangulares; el Loterías, con el mismo Agustín Domínguez y el profe “Beny” Verdugo, Samays por su parte con Carlos “Chiquidrácula” Sánchez y a Ubaldo Valenzuela, los cuatro despacharon tres vuelacercas para terminar empatados en este vital departamento. Estos son algunos aspectos de los que presentan cada uno de los equipos contendientes para esta serie campeonil que hoy, DM, inicia, en el estadio del Baketones. ¿Hándicap? El que ustedes deseen, pues no habrá mañana para nadie y se da por descontado que mucha afición se dé cita hoy a la unidad Ramón Cebreros Ávila (RCA) para presenciar esta serie de campeonato.

Paréntesis para desearle al amigo “Tello” Villalobos y demás familiares pronta resignación, ya que esta semana sufrieron la irreparable pérdida de la autora de sus días, señora María Emilia González Castro de Villalobos. Penosos, cuanto dolorosos momentos para el amigo “Tello”, deseándole pronta recuperación. Son los deseos de un servidor y la gran familia de la Interclubes.

Pero por fin se reporta vía celular el amigo Juan Ramón González Ruvalcaba. Nos dice que su horario de trabajo le permite muy poco estar en contacto; sin embargo, ahora sí dispuesto para recuperación del tiempo perdido. Por lo pronto, nos asegura que hoy mismo estará por rumbos de la Interclubes, ya que esta final no se la perdería por nada del mundo. Le creemos y, DM, hoy mismo por esos rumbos lo atenderemos; por lo pronto, les adelanta un saludito a todo mundo. Veremos, pues.

Agradecemos sobremanera la invitación a un servidor a su acto inaugural para hoy, que me hiciera la directiva de la Liga Obrera que encabeza nuestro fino amigo el profe “Bob” Maldonado. Ellos sientan sus reales allá en la Unidad del Bordo Prieto, como es conocido dicho asentamiento, y en el marco inaugural está programado ofrecerles un merecido reconocimiento a los niños Campeones nacionales coronados recientemente en Cd. Juárez, Chihuahua, estos pequeños que lograron su proeza y que poco a poco están embarneciendo y algunos jugando en ese fuerte beisbol que encabeza el amigo Maldondo. Por cierto, uno de esos ya jóvenes es Kevin Vazavez, hijo de nuestro amigo y colaborador de Samays, el comandante Vazavez; entonces pues, agradecimiento grande por tan loable invitación de las cuales se me dan pocas (y porque habrán de hacerlas no faltara quién diga).

Como siempre, Grupo Samays acudiendo a los amigos; esta ocasión, y en virtud del alud de premiaciones que se presentaron inesperadamente (4 trofeos jonronieriles) prestos acudieron a nuestro llamado nuestros amigos “Cuco” Estrella y Enrique Medellín, que nos hicieron la aportación extra para cubrir ese déficit, en fin; agradecidos, como siempre para estos caballeros y siempre dispuestos al llamado de Grupo Samays. Por cierto, este domingo pasado, Medellín bajó de las gradas sólo para saludarnos y luego felicitarnos, porque este su diario favorito ya está dándole entrada a esta columneja y, desde luego, nos recalca que muy tempra le da su releída a estos riegues. Gracias, pues, amigo “medallas” por tus finos conceptos, mientras que Estrella, con sus Águilas, prepara algo.

Dejamos pendientes los avances sobre nuestra gira a Mazatlán. Lo que sí que el aforo de dicho autobús está ya hasta el tope y corriendo el riesgo de dejar fuera gente que a puras promesas se la ha llevado, así es que lo mejor es terminar con nuestro ya viejo y trillado, pero gustado colofón: Pórtense bien de domingo, y si no… ¡Inviten! Ahora sí que a donde sea, aunque el horno no esté para bollos. Pero antes: “No critiques mis progresos, si no conoces mis esfuerzos”. ¡Gulp y más gulp!