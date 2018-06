AQUÍ SAMAYS… HOY arranca la séptima edición…

Gilberto Gárate

… del Torneo Samays categoría Másters, es decir para jugadores de 50 años y más. Esta temporada, dedicada a GILBERTO ESTRADA LIZO, que tendrá su acto inaugural el próximo domingo, en donde se hará oficial el reconocimiento al popular “Charritas” en el marco tradicional, como lo es un ceremonial que pretende todo el protocolo que merecidamente se le ofrece a este elemento oriundo del meritito GUADALUPE VICTORIA, un ejido vecino cuna de grandes peloteros. En honor a la verdad, quienes han tratado a ESTRADA LIZO o lo han visto jugar nos darán la razón en lo atinado de este homenaje, ya que su entrega y humildad, siempre a flor de piel, constatan su gran profesionalismo, así es que hoy empieza esta séptima edición del Torneo de Invitación Samays, y con dedicatoria para GILBERTO ESTRADA LIZO.

Los equipos participantes: el campeón LOTERÍAS D DIEGO, al mando de Óscar “KALÍN” Félix; Cardenales de TONNA MEZA, el batallador Club Guaymas, que lleva en el timón a Miguel Villegas; CHEYENNES, dirigido por “Ray” Domínguez; el anfitrión Samays, dirigido por “Lalo” Villegas y el debutante Armanditos Cantú, al mando de Pablo López y que tan brillante papel hicieran en esta recién terminada campaña selectiva Supermasters, alcanzando a llegar a la gran final y quedando a un tris del campeonato; así es pues que hoy el inicio de esta tan esperada temporada caloriega Interclubes que GRUPO SAMAYS promueve, organiza y participa. Así es que hoy, su inicio y en los campos se verán las caras el campeón Loterías D Diego contra Cheyennes en el Baketones; GUAYMAS y Cardenales en el YORIS, y Armanditos Cantú contra Samays en el campo del Morelos. ¿La hora? Once de la mañana, para cantar el clásico ¡play ball! Así es que ampáyeres, anotadores y todo mundo hoy, hoy, hoy.

BUENO, este viernes pasado GRUPO SAMAYS ofreció un convivio a su equipo y seguidores que recién cumplieron brillantísima actuación en Puerto Vallarta. Y aunque no pudieron refrendar el campeonato del pasado año, su actuación sí respaldó el gran esfuerzo para asistir y competir. Por cierto, aún se comenta lo exitoso de este evento, catalogándose como el mejor y más brillante de los habidos anteriormente, lo que, sin duda, será un escollo bastante difícil de roer para el Club Deportivo Sarabia, de Mazatlán, para tratar de superar lo hecho en Puerto Vallarta y su cabecilla principal, nuestro buen amigo Osiris García. Además, MAZATLÁN llevará ahora la investidura de ser el campeón, ni más ni menos, así es que, aunque el camino aún es largo ya en el pasado torneo en VALLARTA, en la mismísima junta previa y ahí mismo, al licenciado Ernesto Martínez, una vez que se ratificó como entidad sede, se le solicitó buscaran una fecha en la que hubiera beisbol de la Mexicana del Pacífico, y con esto, quiérase que no, estábamos iniciando los trabajos en MAZATLÁN, que junto con los de VALLARTA daban su comienzo con esa junta previa.

Y donde quiera se tuestan habas. Fíjense si no, ya que de regreso, en un breve descanso, creo fue en Los Mochis, en el desayuno de cabrito, después de ello el amigo EDMUNDO CUAMEA se aventó un chascarrillo. Lo contó así, más o menos. Dijo que en una de la noches su compañero de ROOM, el robusto lanzador ÁLEX MÉNDEZ se levantó dormido, y muy tempra no lo encontraban, así es que cuando una de las recamareras daba limpieza a esa habitación se encontró con que ÁLEX estaba dormido en el clóset, sólo que parado y tomado del tubo del colgadero de ropa. Y a pregunta expresa de aquella recamarera “¿QUÉ HACE USTED AHÍ, SEÑOR? Álex, al despertar y totalmente sorprendido, sólo alcanzó a balbucear: “Pues no es este el camión que va para TESOPACO?”. ¡Gr! Aunque usted no lo crea, pero así lo platicó CUAMEA.

ATENTO AVISO: No se encuentran los trofeos que nos trajimos de PUERTO VALLARTA. Seguramente alguien los tendrá guardados, por lo que suplicamos ya se nos regresen: uno el del subcampeonato y el otro más personal que me fue entregado como un reconocimiento a mi labor al frente de esos eventos por más de 10 años, y fíjense qué coincidencia: el del SUBCAMPEONATO de SAMAYS es el segundo que se obtiene, pues anteriormente ya el Club La Careada le había quitado el derecho de ser campeones; ahora fue Mazatlán. En cuanto a mis reconocimientos personales, también el segundo, pues el primero me lo había entregado año atrás el Club Chololos y ahora en VALLARTA, así es que… ¡PORFIS!

FONAZO del coordinador de los campos a ocuparse cada domingo, “BALTA” PADILLA. Ya nos informó que dichos campos están listos, incluyendo el YORIS, que muy tempra recibirá su remozadita para que esté en condiciones. Veremos cómo quedan, para inmediatamente después continuar con el MORELOS, y así sucesivamente. Veremos cuando el Señor PADILLA programa una regadita a los campos naturales, pues Él no necesita de porras para regarla. Bueno, dijo “EL CHICÓN” MOLINA; por lo demás, que bien que alguien como el señor Padilla pone un granito de arena para que el beisbol Interclubes goce de sus estadios bien cuidaditos y, por consiguiente, para el buen desempeño de los jugadores que luego de capotear lo calorones encuentren el terreno de juego no óptimo, pero SÍ con su manita de tigre, así es que gracias, mi “BALTA QUINELAS”, LA PATRIA te lo agradecerá. ¡uf!

BUENO, pues antes de finalizar nuestros riegues, una más sucedida a uno de los nuestros allá, en VALLARTA, y ahora a mi tocallazo GILBERTO ESTRADA, el homenajeado. Resulta que al buen “Charritas” sus amigos de ROOM le dieron una cucharadita de más, y “Charritas”, en vez de salir al restaurante, se fue de paso y no muy cerca. Al mucho rato y a su regreso, todo mundo le preguntaban que si dónde andaba, y éste, que poco se le entiende en su hablar, menos con cucharaditas de por medio, balbuceando alcanzaba a decir que “me perdí por el ¡MARICÓN! Así se le entendía, pero no era eso lo que balbuceaba, no, el MARICÓN: ¡EL MALECÓN! ¡Uf!, la raza. Lo mejor, terminar ya con nuestro viejo, trillado, pero gustado colofón: PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡INVITEN! Todavía no a donde sea, porfis. Por último, lean y apliquen lo siguiente: “EL DESTINO ES EL QUE BARAJA LAS CARTAS, PERO NOSOTROS LOS QUE LAS JUGAMOS”.

EN ese convivio, y al calor de los recuerdos, muchos de los elementos daban señal de que regresar a Vallarta era pesadísimo, pues 18 horas de traslado, más el regreso; es decir, están renuentes a unirse al probable grupo de Samays, pero mientras tanto y en un camino tan largo, lo mejor es esperar.