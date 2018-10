AQUÍ SAMAYS… En verdad una serie encarnizada…

Por: Gilberto Gárate

… la que se está viviendo en esta final entre Loterías Don Diego y Samays con dos inesperados resultados (cuando menos para los billeteros) cuando han caído en los dos primeros encuentros después de hilvanar 11 duelos sin conocer la derrota, dentro del rol regular y ya para cerrar la fecha, sufren su primer descalabro precisamente frente a Samays. Ahora estos les endilgan dos derrotas más en la serie campeonil, lo que sin duda hacen a los apadrinados por don Pablo López, aparte de morder la brea, sentir la vulnerabilidad cuando de jugar al beisbol se trate. Así es que 10×8 en favor de Samays este segundo encuentro.

Sin embargo, el alto mando del Loterías en el inter del partido saco a relucir una protesta argumentando que Samays estaba incurriendo en una falta al alinear a dos serpentineros de 49 años cuando sólo era permitido uno; ese fue el argumento, válido por cierto, de la protesta, por lo que la dirección de este eventos días después llega a esta conclusión: efectivamente el equipo Samays, por error, jugó a dos elementos de esa edad por lo que determina válida la protesta y hace entrega de ese juego a Loterías Don Diego, ello luego de revisión del sistema de competencia entregado a cada uno de los dirigentes de cada equipo, por lo que esta serie queda a un juego ganado por bando.

Haremos un penoso paréntesis para desearle al amigo Antonio “Tonna” Meza, connotado beisbolista, que lo fue y ahora dedicado a la dirección de sus Cardenales, pronta resignación pues, por la irreparable pérdida de su señor padre, Sr. Francisco Meza, de la misma forma a el grueso de sus familiares, deseándoles pronta resignación ante los designios de Dios.

Pero bueno, es de entenderse que la serie campeonil entre Samays y Loterías Don Diego vaya a suspenderse hoy, ya que se sabe que los billeteros cumplen compromiso en Agua Prieta y digo que es de entenderse, pues a la dirección de este Torneo Samays, que fue quien los invitó a participar, no le haya por una atención informado de su ausencia, en fin. Cada cabeza es un mundo, con o sin títulos.

Pero a pasos agigantados se acerca ya la fecha para que Samays y su fuerte grupo cumplan con su compromiso de asistencia, organización y participación de esta doceava edición del beisbol de Invitación allá en el bello puerto de Mazatlán. Serán, como ya lo hemos dicho, 10 entidades que se den cita a este gran evento anual, que ahora iniciará hostilidades desde el mismo viernes; es decir, viernes por la mañana 11:00 horas la tan importante junta previa, en la que se ratifica sistemas de competencia, sorteo de equipos para la composición de los dos grupos y otros etc., etc., no menos importantes, así es que, Dios mediante, este jueves 21:30 horas la salida del lugar de costumbre en donde nuestro brazo derecho, y para ello se pinta solo en estos menesteres, Miguel Villegas les hará la entrega de los asientos reservados.

La Legión de Zapopan de Guadalajara es el décimo equipo que solicitó su inclusión en estos magnos eventos, habida cuenta de que a sus oídos llegó lo exitoso del mismo, bueno, fue eso lo que nos comentaron de entrada; sin embargo, su representante, el licenciado Márquez (tenía que ser lic). Pues bien, todo bien y nada de particular tienen sus argumentos para que sean tomados en cuenta para este y otros eventos; desean ser ya parte de los 10 invitados pero, momento, fonazos más se han adentrado más con nosotros al grado de ya solicitar la sede para próximo torneo, esto allá en Guadalajara. ¡Uf!, y recontra ¡uf!

De manteles largos hoy allá en el feudo del ostentoso grupo de las víboras, estarán pues hoy dándose un festín y de largo alcance, ya que se festejará uno de sus más connotados elementos. ¿Su nombre? Ignacio Encinas, que hoy precisamente es su cumple y por su cuenta correrá el gran banquete o comilitona y en verdad el presidente de estos víboras, el señor Ortega, no sabemos si es un poco retardadón del oído, pues cuando “Nacho” Encinas invitó a todo mundo, informó que traería todo, hasta el chef, nada más que “El Kicho” entendió Cheve. “Oilo –dijo–, traerá la cheve”, no si les digo.

Lo mejor es cerrar nuestros riegues dominicales con nuestro ya viejo y trillado, pero gustado colofón: Pórtense bien de domingo, y si no… ¡inviten!, a donde sea, digo yo. Pero, atención a esto: “Un hombre que presume, al primero que deberá de convencer es a sí mismo”. ¡Uf y recontra uf!