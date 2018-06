AQUÍ SAMAYS… Cuando apenas se ha jugado la segunda jornada…

Por: Gilberto Gárate

… del Torneo de Invitación Samays dedicada Gilberto Estrada Lizo, a una decisión generalizada se decide suspender el tercer accionar beisbolero dentro del rol regular, dado esto a petición de la mayoría de participantes, para así dar paso al festejo del Día del Padre. Y es que para algunos no era necesario tal suspensión, pero la mayoría se impuso. Pero no es sólo el festejo familiar lo que se busca en esta celebración, ya que dentro de esa mayoría están los que visitarán a sus jefes de familia en los panteones, y en este aspecto es muy respetable su sentir, devoción o como se desea interpretar. El caso es que también GRUPO SAMAYS respetó a quienes acordaron esta suspensión. Creemos es mejor así y de esa forma se tendrán ocho días más para que los equipos formalicen a sus equipos.

Pero bueno, si no, con bombo y platillos, SÍ, con toda la enjundia necesaria para inaugurar esta séptima edición del beisbol de Invitación Samays y que con todo el entusiasmo se dedica a GILBERTO ESTRADA LIZO, caso muy especial y tal vez nunca visto en estos menesteres del rey de los deportes de Veteranos, GRUPO SAMAYS. Adicionalmente al reconocimiento a ESTRADA LIZO, se hizo lo que nadie había hecho aquí en la región. Esto es: en ese mismo acto de apertura en el beis de Veteranos hacer un RECONOCIMIENTO a los jóvenes que conquistaron el CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL “SÓLO QUINCE”, como se denominó semanas atrás en Chihuahua ese evento. Ese fue el motivo de salirnos un poco del cartabón oficial para llevar a efecto este acto que, seguramente, sorprendió a propios y extraños lo que no le quitó en lo más mínimo al reconocimiento de ESTRADA LIZO. Así es que muy fuera de serie, pero muy aplaudidos estos pequeños campeoncitos que fueron acompañados por sus padres, pero algo muy singular y de entenderse fue que al final del acto las mamás se encargaron de repartir las roscas y los refrescos a dichos jovenados que en un futuro seguramente estarán pisando estos campos, pero ya como jugadores.

También fueron muy aplaudidos, en ese mismo acto, el mánager JOSÉ “GÜERO” SÁNCHEZ y su coach “EL COMANDANTE” BASAVE, que a su vez fueron los responsables de la formación y dirección del equipo, pero una más fueron los mismos niños los encargados de suplir el juramento oficial por su “credo deportivo de ligas infantiles de beisbol” que todo el equipo al unísono pronunció. Y escuchándose por todos los rincones de la unidad RAMÓN CEBREROS, así es que vaya momentos vividos ese domingo en el ceremonial de apertura, aunque ya se había jugado una semana atrás. Desde luego que la lucidez de estos eventos se debe en gran parte a nuestro buen amigo CARLOS “KALAKAS” IBARRA, que muy comprometido asistió a darnos un puchón con este programa y pues ya lo saben, es mi “doc” IBARRA, hoy por hoy el mejor en lo que con el micrófono se refiere, pues sus grandes conocimientos del beisbol Interclubes y sus alrededores quedaron demostrados una vez más, así es que gracias mil a mi “doc” y, claro, al ingeniero de sonido y su equipo, señor ALFREDO OBESO, que muy tempra estuvo con dichas instalaciones. Gracias mil, pues.

PERO de los invitados especiales agradecemos a nuestro amigo JAVIER ROMERO MENDOZA por atender nuestra invitación; el “JAVI” también ama el beisbol Interclubes, por ello nos hizo un espacio en su recorrido dominical para atender nuestra invitación. Gracias, mi “JAVI”, pero bueno, hubiera sido de maravilla su intervención con el saxofón. Para la otra será. Y de los invitados que también nos acompañaron no podía faltar parte de los patrocinadores que asistieron, como ENRIQUE MEDELLÍN, que desde SAN DIEGO se descolgó para cumplirnos, también el “Canito” HEBERTO ESQUER y por supuesto el laureado “CUCO” ESTRELLA, JESÚS “ZURDO” ROBLES fue también un invitado especial, sin faltar el mandamás del beisbol Supermasters, RAYNULFO DOMÍNGUEZ, así como otras personalidades del beisbol. Para todos, nuestras cumplidas gracias.

LOS que sí no suspenderán sus visitas a la Unidad RCA son los incansables Víboras, que hoy como otros años estarán celebrándose ellos mismos con una tremenda comelitona para lo que desde el domingo pasado se hicieron las aportaciones pertinentes, “asistan o no”, todo fríamente calculado por el mandamás de la cocina, don “RAFA” MURRIETA, quien no soltó prenda de lo que se serviría, como tampoco nadie se atrevió a preguntar, así es que ya lo saben: hay que asistir, pero eso sí, con más que ganas, porque si no ya se sabe.la consigna.

BUENO, con esto del festejo del Día del Padre y del evento futbolístico México contra Alemania, creemos se tiene un domingo muy a la mexicana alegría, así es que ¿qué les parece si finalizamos nuestros riegues dominicales con nuestro viejo y trillado, pero gustado colofón: “PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡INVITEN!, a donde sea. ¿Me atreveré? Pero antes, lean lo siguiente: “NINGÚN HOMBRE HA LLEGADO A SER GRANDE SI NO HA SIDO MOVIDO POR CIERTA DIVINA INSPIRACIÓN”. ¡Ñaca!