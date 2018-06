AQUÍ SAMAYS… BUENO pues una vez terminada nuestra tarea

Gilberto Gárate

… de información breve, pero a la vez tediosa sobre nuestro reciente viaje a Puerto Vallarta. Y decimos tediosa por aquello de las apariciones (fueron seis) en este, nuestro DIARO FAVORITO, que me hacen el favor de insertar, vía el amigo ARMANDO VALENZUELA, nuestros tecleados. Ahora sí, un poco más liberados de dicha tarea que se ha hecho ya tradicional y esperada por nuestros seguidores al término de nuestras giras, entonces pues al presente, sin dejar de entrever que al paso de nuestros riegues iremos todavía recordando de esos pasajes ocurridos en ese cansado trayecto a Puerto Vallarta, así es que en otro orden sólo habré de agregar mi agradecimiento por los amigos que se mostraron solidarios por el status de mi salud y que vía FACE me hicieron llegar sus parabienes al saber de lo exitoso de la segunda prueba de mis exámenes y que, a DIOS gracias, me mostraron al ¡CIEN! Gracias, pues DIOS MÍO, y a mis hijos, nietos, amigos y demás familiares, siempre solidarios; sobre todo a mi esposa, ANAMÍA, siempre al pendiente, así es que a mi “doc” familiar y siempre atinado ERNESTO OCHOA VALENZUELA mi agradecimiento eterno. Es la segunda vez que me levanta de la cama, pero esta vez muy asustado nos levanta de la lona para seguir en la brega hasta que el Gran Hacedor del Universo nos lo permita. Pero, ¡uf!, treinta y cinco largos días de tensión absoluta, y todo por un posible error que no vale la pena abundarlo. De todas formas… ¡todo bien!

PUES hoy, DM (Dios mediante), la ceremonia inaugural de esta séptima edición de estos Torneos Samays de Beisbol de Invitación, en donde se hará oficial el reconocimiento al “Charritas” GILBERTO ESTRADA LIZO, imponiéndole su nombre esta temporada. GRUPO SAMAYS considera justo el reconocimiento a un elemento todo entrega y profesionalismo que, una vez uniformado, aflora su gusto por la práctica del rey de los deportes. Así es gracias mi “Charritas” por tus formidables atrapadas en el jardín central; gracias por tus formidables ejecuciones con el bate, y gracias también por tu entrega a la casaca Samays. Hoy se llega el día de reconocerte tu entrega, pundonor y humildad. Tus amigos del beisbol Interclubes firmarán como testigos de este reconocimiento, esperando y tu juego se siga dando con esas tus aptitudes para satisfacción de quienes te vemos jugar. Y en ese mismo acto, un breve, pero significativo reconocimiento a pequeños peloteritos que le dieron gloria al beisbol obregonense. Ya se verá, pues.

PERO no lo creerán ustedes, pero el domingo pasado en que se jugó la primera jornada de esta naciente séptima edición, algunos jugadores se mostraron muy apáticos para con sus equipos, aunque algunos, no todos, y esa inexplicable apatía se dio con la poquísima asistencia, al grado de que los juegos comenzaron muy tarde; en fin, yo mismo no me permito abundar más en el caso, esperando y hoy mismo se regularice su asistencia, ya que siento un tanto injusta su actitud ante sus equipos. Los organizadores del evento y los propios aficionados y, claro, tampoco pasará inadvertido para algunos patrocinadores que de por sí escasean al por mayor; entonces, pues ¿qué quieren estos elementos, que en definitiva desaparezca el beisbol Interclubes o que los organizadores de estos torneos se cansen? ¡Aguas, pues! Si se echaron el compromiso, habrá que cumplirse, no hay de otra. Esperemos y lo sucedido el domingo pasado sólo sea flojera momentánea, esperemos pues.

HOY, un breve espacio para felicitar a mi amigo RAMÓN ESPINOZA, que hace unos días fue su onomástico. No, el galán, NO dice el número, pero de todas formas ayer se festejó y lo hizo en grande. Esta vez sí tuve el placer de felicitarlo personalmente y el fiestón estaba de poca MA. ¡Uf!, vaya que tiene carisma el buen amigo RAMÓN ESPINOZA, no como otros, diría el siempre controvertido “KICHO” ORTEGA. Así es que, amigo RAMÓN, que las fiestas se sigan acumulando, son los deseos de un servidor y creo yo también de la mayoría de los asistentes que se deleitaron a más no poder, sobre todo despachándose con la cuchara grande, como si ellos fueran los festejados. Por ahí tuvimos el gusto grande de saludar a NORBERTO MORALES que radica ahora en Hermosillo y que por algún tiempo jugara en el beis Interclubes con El Tinajera de Andrés Meza. Buen pelotero este amigo NORBERTO.

Las series para esta candente segunda jornada del beisbol de Invitación Samays, anótenlas así: el número tres, CARDENALES, visita al número uno, LOTERÍAS D DIEGO, en el campo BAKETONES; el seis, ARMANDITOS CANTÚ visita al dos, CHEYENNES, en el pasto del MORELOS, y el número cuatro, CLUB GUAYMAS, visita al cinco, SAMAYS, en el campo YORIS. Los ampáyeres serán asignados por la coordinación a cargo de FRANCISCO AMARILLAS, mientras que los anotadores por don AURELIO GRAJEDA. Antes, el majestuoso homenaje a GILBERTO ESTRADA Y A LOS PEQUEÑOS CAMPEONCITOS NACIONALES. Habrá que estar tempra y atentos con estos dos eventos, que serán algo así como el hoy y el ayer del beisbol. Ojalá y la asistencia sea lo más copiosa que se pueda dar; por lo demás y por lo pronto, terminamos con nuestro ya viejo, trillado, pero gustado colofón: “PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡INVITEN! CREO AÚN NO A DONDE SEA, PLISSS. Así es, por lo pronto lean lo siguiente: “CUALQUIERA PUEDE SIMPATIZAR CON LAS PENAS DE UN AMIGO, PERO SIMPATIZAR CON SUS ÉXITOS REQUIERE UNA NATURALEZA DELICADÍSIMA”. ¡GULP!