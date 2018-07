AQUÍ SAMAYS… Bueno, hoy un día para la reflexión…

Por: Gilberto Gárate

… sobre la emisión de tu sufragio, esperando y la confianza que hoy deposites no se vea defraudada y que logre abrir la conciencia a plenitud y “no poquito”, como la de aquellos que ya se llevaron por muchos años de todo. Vayamos, pues, confiados en una nueva era para toda entidad mexicana que más no puede, que así sea; por lo demás, quedaremos en manos del Señor.

Mientras tanto, y una vez cumplida con un poco de civilidad, nos iremos a lo nuestro que no es otra cosa que el beisbol. Así es que… ¡Sí! El beisbol de Invitación Samays para jugarse la cuarta jornada, así se acordó el domingo pasado, por lo que el único cambio que se verá en el rol regular será el de darse una hora más para el arranque de los partidos; es decir, como máximo iniciarse a las 12.30 horas, si así se quisiera, ello para dar paso al desocuparse de este domingo de votaciones y que el accionar dominical beisbolero no se vea interrumpido. Así se acordó, pues, por todos los representantes de los equipos participantes allá mismo, en la unidad. A pregunta expresa aseverando que no deberá haber ninguna interrupción, así es que a jugar llaman.

Aun y cuando la distancia para la realización del evento anual en Mazatlán (salida 25 de octubre) pareciera ser mucha, de todas formas nuestra tarea comienza ya y esto es preguntar sobre la asistencia a este evento del Beisbol de Invitación y que con mucho arraigo se ha asentado ya en ese puerto sinaloense. El asunto es que al momento de hacerles la invitación a varios elementos, ellos han ya ratificado su asistencia, previa cotización, y nosotros, por consiguiente, les recomendamos nos hagan ya su apartado, con lo que inmediatamente estaríamos también enviando parte de la reservación de la hospedería. Esto urge ya, es nuestra recomendación, así es que trabajando se está ya en todo, para que paulatinamente estemos avanzando en esta organización, como lo ha sido todo el tiempo, así es que el primer aviso está ya dado.

Pero lo mismo está pasando con las entidades invitadas a participar, y a la delegación que le hemos llamado sus respuestas han sido con un “claro que sí”, incluso ya se le invitó a Ciudad Juárez, que este año no pudo asistir a Puerto Vallarta, solicitando para ello no acudir, pero esta vez para Mazatlán ya confirmó su asistencia, pero bueno. Estos son, por lo pronto, los primeros avisos e invitaciones que van acompañados con fechas del evento, así es que se está trabajando en todo, aunque a pasos lentos, pero seguros y a medida de que el tiempo vaya transcurriendo todo irá subiendo de intensidad, a como son las cosas para un evento de esta naturaleza, convertido ahora en un torneo de gran relevancia como se ha visto; en fin, los pasos a seguir se están dando, allá, acá y acullá.

Por cierto, ya se encontraron los trofeos ganados allá, en Vallarta. Roberto, uno de los choferes del autobús, se reportó con un “Ya los encontré”, aunque no los ha llevado aún, pero consideramos que de un momento a otro ya estarán en las vitrinas de Samays. Por lo pronto, localizados están ya lo comentamos antes dichos trofeos el de subcampeón y uno personal para el que esto escribe. Son de fabricación fuera de lo común, ya que se trata de un delfín en pleno salto, hecho de madera de palo fierro, finamente pulidos, lo que los hace ver elegantes. Así es que valen la pena que se sumen a los logros de Samays, digo yo.

Muy emotivo el homenaje póstumo ofrecido al amigo Julio “Matita” Noriega el domingo pasado, sobre todo el que fue dirigido por el licenciado Encinas, que aprovechó para enviar un SOS a las autoridades, que no se dejen rebasar por la delincuencia. Y cuánta razón tiene mi “Lic”, pues nadie más que él que está cerca, lo siente así. Así es que, un elemento más del beis Interclubes que se nos adelanta en el camino y una familia más que se suma al dolor y desesperación por la irreparable pérdida de un ser querido.

Las series para este domingo en la cuarta jornada del beis de Invitación Samays anótenlas así: el número 1, Loterías Don Diego, visita al 6, Armanditos Cantú, en el campo Morelos; el 4, Guaymas, visita al 2. Cheyennes, en el campo Bukis, y el número 5, Samays, visita al 3, Cardenales, en el campo Baketones. Son estas pues las series y terrenos, mientras que a la coordinación de ampayeo que encabeza Francisco Amarillas le corresponderá enviar a sus mejores hombres para esta cuarta jornada, mientras que don Aurelio Grajeda hará lo propio con los anotadores, y recordar que sólo por hoy los juegos tendrán la opción de iniciarse a las 12:30 horas.

Ignoramos si por el día de hoy esa Ley Seca abarcará también al grupo de los Víboras. Si así fuera, se entenderá por qué ese acostumbrado bullicio dominical estará silenciado, pero ¿será verdad? habrá que verse, mientras tanto y en cuanto les dimos el presupuesto para el viaje a Mazatlán todo mundo se apuntó, incluyendo al mismísimo César Tenorio, pero también a “Dinki Gámez” y su inseparable Ramoncito. Veremos si ahora sí hacen el grado. Por cierto, “Dinki Gámez” ya nos mostró los diseños de las casacas que portará Samays en el próximo torneo en Mazatlán. En verdad están vistosísimas. Ojalá y se logren.

Pero bueno, cerraremos estos riegues con nuestro acostumbrado y ya viejo y trillado, pero gustado colofón: “Pórtense bien de domingo, y si no… ¡Inviten! Ahora sí que no a donde sea. ¡Snif! Pero antes, lean lo siguiente: “No diga que tiene amor, quien no tiene atrevimiento”. ¡Uf!