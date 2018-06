AQUÍ SAMAYS… ASÍ las cosas…

Gilberto Gárate

… después de aquella majestuosa inauguración y ahora si al terreno de juego, en el estadio principal inaugurarían los Delfines el equipo de casa que eran dirigido nuevamente por nuestro paisano (es de CANANEA) Joel “Chino” Pérez y debutarían enfrentándose a Guadalajara mientras que ahí enfrentito en el campo #2 de softbol pero acondicionado para el beis específicamente para este gran evento nacional de beisbol de invitación Samays categoría Masters, así es que los de Guadalajara rápidamente le tupieron a la gente del Vallarta y con un carreraje abultado que no dejaban duda de la victoria Jalisciense ahí es que nos retiramos pues el cansancio nos había vencido todavía venciendo los de Jalisco, allá en el otro frente también los de Aguascalientes estaban cayendo ante Parral, ahí es que lo mejor al descanso, Obregón le tocaba jugar al día siguiente.

EL debut de SAMAYS en aquel torneo seria contra el Compostela de nuestro buen amigo el inge Alfonzo Aguirre, los otros dos equipos correspondientes al grupo #1 lo eran el GUADALAJARA y los Delfines de Puerto Vallarta y así les corresponderían los enfrentamientos a SAMAYS, así es que esto jugarían ese sábado primero por la mañana como lo apuntamos antes contra el Compostela, esto a las 11 de la mañana y el siguiente a las siete de la tarde noche, sin más preámbulos pues, Samays se apuntaba el primero contra la gente del inge, ahí Lalo Villegas y un cuerpo técnico subirían a la loma al “Zurdo” Martin Álvarez de los elemento levantados en LA HIGUERA de ZARAGOZA, no me parecía su velocidad la gran cosa, tal vez la lejanía pues nosotros nos encontrábamos en las gradas con aquel estruendoso ruido de música de todas índoles y como que al sonido de OSIRIS se le había pasado la mano, antes del inicio de aquel encuentro ya nos habían informado de la increíble victoria de los Delfines en el último episodio con tremendo cuadrangular que no nos dijeron de quien ,mientras tanto Parral como ya se aperaba había dado cuenta de Aguascalientes aguadándole el homenaje a nuestro buen amigo José “La Balona” Camacho, así es que el partido daba ya comienzo y rápidamente Martin Álvarez nos quitaría toda duda sobre su desempeño pues además de su palpable dominio monticular luciría tremendo revire que dejo a varios corredores fuera de base, así es que SAMAYS e apunto su primer victoria y por ko luciéndose la artillería obregonense que se notaba venían por algo más que esa victoria.

ASI es que el alto mando cajemense mando a su gente al descanso allá en la alberca del COSTA DEL SOL in nada de ambarinas para el regreso a las siete contra el GUADALAJARA que en realidad el rato que me toco verlos jugar lo habían hecho bien pero su descuido lo pagaron caro, así es que ya un tanto descansadones regresa SAMAYS al estadio del Delfines para enfrentarse a esos charros jaliscienses, seguía la bullanguera música en todo su esplendor, en realidad fueron tres días de esa ensordecedora música, pero lo que más importaba era aquel crucial encuentro, en realidad en un evento así todo los encuentros importan, ahí no hay más que ganar y ganar para no estar dependiendo de circunstancias, en fin, le dieron la bola a ALEX MÉNDEZ que tan brillantes resultados le había dado a Samays en el pasado torneo en Mazatlán, así se que como el horno no estaba para bollos, Villegas solo lo aguantó dos entradas, inmediatamente jaló por HORACIO CORONADO que lo hizo estupendamente para preservar aquel importantísimo triunfo, nuevamente la pólvora de los gatilleros sonorenses habían dejado constancia de su gran casta para llevarse el triunfo, así que como es natural al término de cada partido y en este tipo de eventos, salió a flote el deportivismo para que después de cada partido el saludo de caballeros entre vencedores y vencidos.

ALLÁ en los otros enfrentamientos la sorpresa grande la estaba dando el club SARABIA DE MAZATLÁN pues había vencido primero a la careada de CULIACÁN y después a AGUASCALIENTES para sumar dos victorias, así que al día siguiente los encuentros correspondientes también de suma importancia es decir a SAMAYS le tocaba ir por su pase a la gran final contra VALLARTA pues estos habían dado cuenta del Compostela en un encuentro súper candente con protesta y toda la cosa, ello por un jugador que se le solicitó su identificación por aquello de la edad, uff fueron momentos álgidos que finalmente Compostela vino perdiendo el encuentro, el otro choque crucial sería entre invictos es decir SARABIA contra PARRAL, ahí en esas circunstancias e optó por el cambio de escenario para ese choque, y el campo sería el #1 en donde SAMAYS había dado cuenta de los Delfines para un gran pase, sí otra vez en la gran final.

Pero ante ese encuentro entre PARRAL y MAZATLÁN también estuvo de alarido con protesta y todo, ésta monumental alegata duraría más de media hora y es que MAZATLÁN discutía un bat ilegal el cual hubo de ser confiscado aunque finalmente PARRAL reconoció el error de uno de sus bateadores al utilizar ese bat, en fin, eran apenas los sucesos que darían pase a la gran final, así es que en ese grupo hubo triple empate y CONTINUARÁ MAÑANA.