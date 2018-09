AQUÍ… SAMAYS… Ahora sí,…

Por: Gilberto Gárate

… la Unidad Interclubes recibió su “manita de león” y, cuando menos, les seis campos principales estarán ya listos. Nuestro agradecimiento nuevamente para nuestro buen amigo “Neto” Castillo, quien hizo las gestiones para que el Ayuntamiento nos echara la mano y metiera la maquinaria, tan necesaria para el acondicionamiento de los estadios en referencia lo que, sin duda, se aprovechará para los eventos en curso, dígase la Empresarial Sabatina y el Torneo Samays; además, tomarse en cuenta los ya próximos eventos selectivos, más el campeonato Estatal Supermasters, así es que un sinnúmero de jugadores de ambas ligas hoy con su accionar y que, por supuesto, también embona a personas que hacen sus trabajos, como ampayeo, anotadores, compiladores, acondicionamiento de estadios y algunos vendedores que se suman a todo esta actividad de fines de semana. Y si a ello sumamos la compra de pelotas, bates, uniformes y qué sé yo, todo ello se beneficia con el acondicionamiento de dicha unidad, así es que a las autoridades correspondientes, mil gracias. Lo anterior fue el inicio de estos riegues hasta que cae el llovidón y ahora la gran duda.

Álgida se pone la recta final del Torneo Samays, cuando probablemente hoy, Dios mediante (DM) se cierre la quinta y última jornada del rol, aunque aún faltaría un juego(Samays Vs. Cheyenes) que, como ya lo hemos asentado, deberá de concluirse el próximo domingo, pero también habrá de concluirse hoy la serie entre Cheyenes y Club Guaymas, que por lluvia se suspendió el pasado domingo, así es que después de terminada la jornada ordinaria se reanudaría el encuentro tan importante para estas dos escuadras, pues la calificación como cuarto equipo estará prendida de un hilo, ya que cada encuentro es importantísimo. No habrá de olvidarse que ya Don Diego, Samays y Cardenales, como primero, segundo y tercero, respectivamente, están ya listos y no creemos exista algún milagro que cambie las cosas.

Así es que, si las cosas concluyen como tentativamente se planean y si las circunstancias lo permiten, será mucho el accionar beisbolero para hoy domingo; seguramente también se pudiera incluir la toma de refuerzos que saldrían de los eliminados y esto, la verdad, trabajosamente se barajarían, pues se considera poco material de los dos equipos que quedarían fuera; en fin, son algunas las especulaciones que a diario surgen. Lo que sí es que hoy, con la venia del Señor y el astro rey, la conclusión del roll don Aurelio Grajeda compilador del torneo nos hará entrega de la lista de elementos que no cumplieron con los reglamentos para poder participar en la siguiente ronda, y eso si se pudiera terminar hoy, así es que muy pendientes con este punto estará todo mundo.

Pero para cerrar con especulaciones sobre sí o no, recomendamos fonazos después de las 9:30 de la mañana, esto si no lloviera en sábado por la noche o domingo por la mañana. No hay de otra, habrá que estar pendientes con todo y cautines encendidos. Por cierto, de poder haber encuentros normales hoy, qué duelazo se espera entre Don Diego y Samays, que además tendrán el atractivo principal de los dos lanzadores estelarísimos que van en pos del monito de pitcheo; ellos, Carlitos Osorio con seis victorias sin derrota y de igual manera Darío Quijada, con igual número en triunfos, pero lo hace para Samays, pero ¿se atreverán a mandarlos a lanzar hoy? Es esa la gran interrogante y de valientes sería que fueran lo inicialistas para sacar de una vez al pitcher campeón, pues de verdad muy buen juego se estaría presenciando.

Pero si bien es cierto las lluvias de los últimos días han interrumpido toda actividad normal allá en la Unidad Interclubes, también irrumpe en la organización interna de Grupo Samays para llevar a efecto sus torneos foráneos, como lo son el evento grande en Mazatlán. Y aunque esto sólo afecta al equipo local, Samays, siempre hay la confianza de que los elementos ya comprometidos cumplan y asistan, así es que hay que sacar a relucir todo tipo de pastillitas para la presión que ya comienza a hacer mella. ¡Uf! Lo mejor: desempolvar las pastillas de paciencia para sacar a flote todo; por lo pronto, se me viene a la mente “Juanga” con su “pero qué necesidad”, así es que cerramos con nuestro ya viejo, trillado, pero gustado colofón: Pórtense bien de domingo, y si no… ¡inviten!