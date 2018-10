Apuran senadores eliminación de fuero

Senadores se pronunciaron a favor de agilizar la eliminación del fuero, luego de que Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal de Morena, presuntamente ocasionó un choque en el que falleció una persona.

“Ya hemos propuesto nosotros la eliminación del fuero. Es una discusión que esperamos sea lo más expedita, implica una reforma constitucional; no obstante, en este hecho no debe haber impunidad.

“Debe haber una investigación apegada a la ley y por ningún motivo puede haber impunidad, se tiene que actuar conforme a la ley. El fuero de ninguna manera es para proteger conductas de este tipo, el fuero es para proteger la palabra del legislador. Aquí estamos ante una situación muy lamentable y el diputado debe presentarse a las autoridades a dar la declaración correspondiente”, afirmó Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Este fin de semana ocurrió un accidente carretero provocado por una camioneta en la que presuntamente viajaba Charrez Pedraza, en el cual murió un taxista.

El incidente fue sobre la carretera federal México-Laredo y, supuestamente, el diputado se dio a la fuga.

Batres subrayó el llamado del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para que el legislador se presente a declarar ante las autoridades.

“El presidente de la Cámara actuó con rapidez y ha señalado que no debe confundirse el fuero con impunidad, entonces hizo un llamado al diputado a hacer la declaración correspondiente, presentándose a las autoridades. Hasta ahorita no sabemos nada, yo sólo he visto la declaración que hizo el diputado Muñoz Ledo, que fue muy atinada en que se presente el diputado Charrez a hacer la declaración”, agregó.

La senadora Patricia Mercado destacó la importancia de acelerar la aprobación de la iniciativa para eliminar el fuero.

“Votemos ya la eliminación del fuero para que todos puedan asumir su responsabilidad frente a cualquier acto. Ser diputado no te exime de una responsabilidad de este tipo, yo espero que muy pronto podamos votar. Movimiento Ciudadano ya presentó la iniciativa para que se termine el fuero. Me parece una actitud poco humana, patriótica, cívica. Un legislador, su ética de trabajo tiene que ser adentro y afuera, en lo privado tienes que demostrar que tus valores son los mismos y actuar con el ejemplo”, consideró Mercado.