Apuesta Yuri a su madurez

REFORMA. –

En esta etapa de su carrera, Yuri se ve a sí misma más como intérprete experimentada que como mujer de show.

Y, aunque va a mantener en sus espectáculos el baile, los vestuarios y un gran diseño de escenario, aseguró que, ahora que arranque su Tan Cerquita Tour Renovado el 15 de diciembre, lo principal será su voz.

“Van a ver una Yuri intérprete, que de aquí en adelante es lo que me va a caracterizar, porque siempre he sido una ‘show woman’, con el bailar, bailar, cambiarse y cambiarse, pero el tiempo pasa y sé que me queda muy poco tiempo para seguir montándome.

“Ya no me voy a montar en motos porque si me quiebro la pata ya no embona igual. El tiempo va pasando y uno tiene que ir viviendo su etapa de madurez y su etapa de chochés cuando llegue. Estoy consciente de que en este show seré una Yuri más intérprete que es lo que la gente quiere ver”, sostuvo en entrevista.

Por eso buscará otras alternativas para mantener el nivel de sus presentaciones, como tener bailarines que la acompañen.

Eso, sin querer competir con artistas de menos edad, pues su meta siempre ha sido simplemente mostrar su talento y consentir a su público.

“Soy la Yuri que baila, que se cambia, aunque no quiero ser la competencia de Belinda, que podría ser mi hija, pero sí de otra manera como lo hacen otras cuarentonas y cincuentonas que bailan y sacan sus bailarines”, comentó.