Aprueba Ochoa al “Tata” Martino

REFORMA.-

Para el portero mexicano Guillermo Ochoa, el técnico argentino Gerardo Martino es el candidato ideal para tomar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“Personalmente no lo conozco, pero por algo ha dirigido a Argentina y el Barcelona se fijó en él y dirigió a los mejores equipos a nivel mundial”, explicó Ochoa en entrevista.

“Es una gente que está muy preparada, que sabe y podría venirle muy bien al futbol mexicano, y a las características del jugador mexicano, que eso es clave”.

El “Tata” suena como opción aunque todavía dirige al Atlanta United, que marcha líder de la MLS. Por eso, Ricardo “Tuca” Ferretti es el DT interino del Tri en el cierre de este año.

“He hablado un poco con los directivos y me dicen que tienen avanzadas las cosas, pero hay que respetar a la gente que está hablando con ellos y ellos sabrán el por qué de los tiempos y la decisión que quieran tomar”, agregó.

Mientras tanto, el guardameta del Standard de Lieja buscará mantenerse con buen nivel, más allá de que no pudo dar el salto a un club de mayor envergadura en Europa.

“La verdad que todos sabemos lo complicado que es, en mi caso, el poder dar un brinco a un equipo de mayor jerarquía y ha quedado claro, y me deja muy tranquilo”, apuntó.

“Que muchas veces no ha sido por el tema de duda de mi calidad, talento o lo que pueda demostrar en la cancha, sino por temas de espacios, de ocupar la plaza en la portería, de no haber el cupo. Esa parte me deja tranquilo”.