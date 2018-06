Aprehenden a probables estafadores en Hermosillo

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ejecutaron tres órdenes de aprehensión, realizaron dos cateos, además del aseguramiento de materia probatoria en contra de la empresa Crefín Consultores y/o Consultoría y Gestión de Recursos GE MTY, S. A. de C. V. y otros, la cual es investigada por el delito de fraude y asociación delictuosa.

Después de que la Fiscalía recibiera varias denuncias en contra de una empresa de préstamos en efectivo, el agente del Ministerio Público del Fuero Común obtuvo, a través de un juez, las órdenes de detención y las de cateo que ayer se hicieron efectivas.

Las tres personas detenidas son Ariana y/o Berenice “N.”, Ricardo y/o Martín “N.”, y Karla y/o Carla “N.”, quienes ingresaron al Centro de Prevención y Reinserción Social (Cereso) 1.

La causa penal 907/2018 se integra hasta el momento con 31 personas afectadas, que han interpuesto denuncia, sin descartar que más gente afectada se acerque a exponer su caso.

La oficina cateada se encuentra sobre el boulevard Kino número 408, locales 37 y 38, en la colonia Pitic, mientras que un departamento que también fue inspeccionado se ubica en calle Tres esquina con boulevard José López Portillo, fraccionamiento Sierra Vista.

En los cateos se aseguró mobiliario de oficina, equipo de cómputo, documentación varia, y se logró el decomiso precautorio de una cuenta bancaria como parte de la investigación.

El modo de operar de la empresa y sus trabajadores consistía en ofrecer, mediante diversos medios de comunicación de la localidad, préstamos de dinero en efectivo de 50 hasta los 200 mil pesos, los cuales supuestamente serían regresados a la empresa con pagos accesibles para el usuario.

Al solicitar un crédito se le informaba a la víctima que la cantidad mínima de préstamo eran 50 mil pesos; para ello debía entregar documentación personal, como credencial de elector, comprobante de domicilio, de ingresos y se le daban a conocer tres formas para ser seleccionado y poder entregarle el efectivo.

Préstamo con aval, contar con la firma de una persona que pudiera responsabilizarse en caso de no hacerlo la persona obligada.

Préstamo mediante pago de fianza, que consistía en que la víctima realizará un pago a una cuenta bancaria, podría ser desde los 2 mil hasta los 15 mil pesos, los cuales se condicionaban para la liberación del préstamo.

Préstamo prendario o en garantía, en el cual la persona afectada dejaba en garantía un bien mueble o la factura de un vehículo, el cual era solicitado por personal de la empresa con el engaño de que le sería puesto un chip de localización y en tres días sería entregado; sin embargo, el auto no era regresado y algunos se deban de baja para ser vendidos en otros municipios.