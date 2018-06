Apoyan maestros acciones de Bours

Busca con el apoyo a escuelas y alumnos evitar la deserción y ausentismo, como por ejemplo con la adopción de un plantel

En la tarea de abatir el ausentismo y la deserción escolar en los jóvenes de secundaria, se requiere de la experiencia de los maestros en activo y jubilados, expresó el candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Cajeme, Rodrigo Bours Castelo.

El aspirante a la Alcaldía sostuvo que, de no continuar con sus estudios, muchos jovencitos pudieran presentar algunas complicaciones difíciles de afrontar, por lo cual es indispensable se sumen los maestros a un gran proyecto de apoyo a los estudiantes.

“A nosotros como gobierno nos interesa brindar el apoyo de transporte gratuito para estudiantes. Por ello solicitaré al Estado que ayude a los niños y jóvenes con este beneficio.

“Asimismo, pediré a los empresarios que adopten una escuela secundaria, para reforzar la estructura educativa, porque existen muchas planteles que tienen muchas dificultades”, dijo Rodrigo Bours ante los cientos de docentes que asistieron.

Ante esta situación, la directiva del Instituto Senda se dispuso a adoptar dos escuelas de las más necesitadas de Cajeme, y les ofrecerá apoyo en los campos deportivos de sus planteles y colonias.

En representación de los maestros, la profesora Francisca Bujanda Fraijo se pronunció a favor de las aspiraciones del candidato independiente.

“Rodrigo Bours no es ninguna persona improvisada, es un empresario que tiene mucho trabajando por Cajeme de manera altruista. Yo sé que tú trabajas para la gente, sé que no estás de acuerdo en que se diga lo que haces, pero lo bueno también hay que decirlo.

”Él construyó un aula en Estación Corral para que los alumnos que se exponían al peligro andando de raite, ya no se trasladaran a Esperanza a estudiar su preparatoria. Esos padres de familia siempre estarán agradecidos, porque acciones como esas no se ven todos los días”, recalcó.

Durante el encuentro con el aspirante a la alcaldía cajemense, estuvieron maestros de las secciones 28 y 54, así como de las escuelas particulares.