Aporta “Haper” Gamboa su experiencia a Yaquis

El sinaloense se incorporó a la organización cajemense para la Temporada 2018-2019

Antonio Saba

Motivado por aportar su poder y experiencia al equipo, el parador en corto Juan Carlos “Haper” Gamboa se esfuerza al máximo en cada juego con los Yaquis de Ciudad Obregón.

Previo al arranque de la Temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Juan Carlos Gamboa llegó procedente de los Cañeros de Los Mochis.

“Me siento muy contento de estar en esta organización, me han recibido muy bien. Estoy enfocado en jugar un beisbol fuerte y ayudar al equipo en lo más que se pueda”, comentó.

El pelotero oriundo de Los Mochis, Sinaloa, se convirtió en el primer pelotero rival en conectar de cuadrangular en el nuevo Estadio Teodoro Mariscal.

“Es una motivación más, sabemos que tenemos una gran responsabilidad con la directiva y toda la organización. Gracias a Dios se me dio dar el batazo en el momento oportuno”, manifestó.

En la campaña 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMP), el “Haper” Gamboa fue un jugador importante para los Diablos Rojos del México.

“Tuve muy buen verano con los Diablos Rojos, desgraciadamente no se dio el objetivo que era ser campeones, pero en lo personal quedó muy complacido, porque me esforcé en cada encuentro y sin duda eso me ayuda a mantenerme en forma con los Yaquis”, finalizó.