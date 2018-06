Apelan por show terrorífico

David Vázquez y Fabiola Navarro

Ante la inconformidad de un grupo religioso en la ciudad que se opuso a la presentación del show acrobático denominado el “Circo de las Pesadillas”, un grupo de ciudadanos solicita una apelación.

Consideran como una falta al derecho de libre expresión y al principio de autonomía de los ciudadanos.

Asimismo, indican que es un espectáculo de carácter privado, el cual tiene un costo e información concreta sobre el contenido explícito, reafirmando el hecho de que la asistencia al evento es totalmente opcional y voluntaria.

Por ello piden al alcalde Faustino Félix Chávez que, como funcionario público, juró responder al llamado de los ciudadanos y en esta ocasión son más de tres mil 500 cajemenses que firman la petición solicitando la libre presentación del espectáculo mencionado.

“Tal parece que esto va más allá de una presentación de entretenimiento. Esta es la voz de los ciudadanos que no permitirán que influencias religiosas de cualquier tipo censuren, prohíban o dictaminen reglas y sanciones a quienes no comparten su credo o no están de acuerdo con sus postulados”.

Esto es la exigencia de un Gobierno laico, justo y respetuoso del libre albedrío con que cada individuo nace, por lo que exigen se respete al artículo 130 de la Constitución Política de México, que habla sobre la separación de la Iglesia de las decisiones del Estado, indicó.

“Así como los ciudadanos respetamos la libre práctica y representación pública de cada religión, exigimos respeto hacia los espectáculos de entretenimiento que vienen a nuestra ciudad, así como la libre expresión de estos.