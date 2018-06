Un aparatoso accidente se suscitó la noche del domingo, cuando una joven chocó el vehículo que tripulaba contra una pick up estacionada en una tienda de conveniencia.

El percance sucedió en el bulevar Ramírez y Tabasco donde la joven de nombre Lourdes Guadalupe, dijo que iba a llegar a dicha tienda pero cayó en el bache e impactó a la pick up.

El afectado es Alberto quien trabaja en el establecimiento ya mencionado, él dijo que estaba bien estacionado y que la mujer circulaba a exceso de velocidad por eso tal vez no pudo controlar su automóvil. Por fortuna no se presentaron personas lesionadas.