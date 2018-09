Anuncian a Marron 5 para el Supertazón

REFORMA.-

Maroon 5 presentará el espectáculo de medio tiempo en el próximo Supertazón, informaron fuentes a los portales Variety, Billboard y Us Weekly.

Ni la banda ni la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) han confirmado la noticia.

El grupo encabezado por Adam Levine se encuentra actualmente de gira para promover el álbum, Red Pill Blues, lanzado en noviembre de 2017, que incluye temas como “Like Lovers Do” y “Girls Like You”.

El Supertazón LII se llevará a cabo el domingo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Los actos de medio tiempo en los últimos dos años fueron Lady Gaga y Justin Timberlake.

Marron 5 es una banda musical de pop y pop rock estadounidense que se formó en 1995, mientras sus integrantes estudiaban secundaria, posteriormente lanzaron su primer material discográfico y siguieron con sus carreras académicas en la universidad.

Desde su debut la banda ha vendido más de 30 millones álbumes y 48 millones de sencillos mundialmente. También ha realizado colaboraciones musicales en películas como “The Hunger Games”, con la canción “Come away to the water” junto con Rozzi Crane y la película “Begin again” (que tiene como personaje principal al vocalista de Maroon 5, Adam Levine) con la canción “Loststars”, que es parte de su último CD “V”.