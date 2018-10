Anuncia Vin Diesel “Spin-off” femenino de “Fast and Furious”

AGENCIAS.-

El universo se expande… y el de Fast and Furious lo hace a toda velocidad. La franquicia de coches y robos, robos y coches está ya ultimando su primer spin-off -Hobbs and Shaw protagonizado por los personajes de Dwayne Johnson y Jason Statham- que, tal y como era de esperar, no será el último.

Ha sido el propio Vin Diesel, protagonista, productor y alma de la saga, quien reveló a través de un video en Instagram que está trabajando en los “conceptos” para dos spin-off de la furiosa franquicia, uno de ellos será una película protagonizada por mujeres.

Así, desde el rodaje de su nueva película, la adaptación del cómic Bloodshot que se filma en estos momentos en África comandada por Dave Wilson y que se estrenará en 2020, Diesel relata que ha recibido la visita de su amigo Neal H. Moritz, quién también productor de la saga Fast&Furious.

Hasta allí viajó para tratar las ideas que tiene Diesel para dos spin-off de la saga, uno de ellos femenino, según ha revelado el actor que da vida Dominic Toretto y que no ofreció más detalles sobre ninguno de los dos proyectos.