Anularán votos a favor de Zavala

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los votos que sean marcados en el recuadro donde aparece la imagen de la ex candidata independiente Margarita Zavala se tomarán como nulos y no para candidatos no registrados, como lo ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE).

No obstante, se contará como válido el voto que esté marcado para la ex panista y cuando el ciudadano tache en la boleta a otro aspirante con registro.

“Las marcas realizadas en el recuadro correspondiente a la otrora candidata, si coexisten con otras colocadas en recuadro de una candidatura registrada, deben contabilizarse a favor de esta última como votos válidos”, precisó.

Con ello, el Pleno dio un espaldarazo al Partido Acción Nacional (PAN) al modificar el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, donde se establecía que los votos emitidos a favor de una candidatura independiente con registro cancelado no serían sufragios nulos, sino que se considerarían como votos a favor de candidatos no registrados.