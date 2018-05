Anthony Hopkins lleva mala relación con su hija

Actualmente Anthony Hopkins se enfoca en su vida laboral, particularmente en el rodaje de la serie de HBO Westworld, pero también se da oportunidad de contestar las preguntas referentes al ámbito personal.

El actor ha vuelto a echar leña al fuego con unas nuevas declaraciones acerca de la relación inexistente que mantiene con su única hija, Abigail Hopkins, a quien tuvo con su primera mujer Petronella Barker, apenas unas semanas después de reconocer en una entrevista que ni siquiera sabía si era abuelo.

En entrevista con The Times, el protagonista de The Rite declaró: “Es su decisión y esa es la que ha tomado. Yo lo hice lo mejor que pude, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada porque si alguien no quiere formar parte de mi vida, o eso creo, adelante, haz lo que desees. Yo no tengo ningún recuerdo ni… desde luego no… Le deseo lo mejor y todo eso, pero no quiero seguir hablando de mi hija”, ha matizado en declaraciones en las que asegura que su actitud no debe confundirse con indiferencia o frialdad, sino más bien resignación.

“Lo pasado, pasado está. No siento ninguna culpa. Cada uno hace lo que quiere. Y aunque yo no lo comprenda, ya no me preocupa. No puedo perder el tiempo preocupándome al respecto. No es que sea una persona fría, sencillamente pienso que así son las cosas”, concluyó.