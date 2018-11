A propósito de brujas y días de muertos, quién sabe en pactos con qué infernal personaje se ha enredado, pero hasta hoy el ex Procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutié­rrez, ha transitado con una más o menos calma en su vida pública, a pesar de todos los señalamientos que pesan en su contra.

Ha sido diputado local y federal y buscaba ser Alcal­de de Cajeme, pero los momios no estaban a su favor y tuvo que bailar con la más fea.

Y en cada uno de esos pasos, una y otra vez le han recordado lo más bochornoso que ha hecho en su vida: ser cómplice de los asesinatos de niñas y niños de la Guardería ABC en 2009.

No es que haya puesto el fósforo o el combustible que provocó la tragedia.

Pero, eso sí, escondió información y dicen que hasta alteró la escena “del crimen” para proteger a quienes tuvieron culpas al por mayor en ese desastre que toda­vía duele a los sonorenses porque las cicatrices justicie­ras todavía no cierran del todo.

Y ahora, como dicen los integrantes de la organiza­ción “Manos Unidas por nuestros niños”, el ex Procura­dor cínicamente aparece en la lista de quienes anhelan ser Fiscal General del Estado de Sonora.

“¿Cómo podría aspirar al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora una persona que se encuentra bajo investigación de los hechos en que mu­rieron 49 niños y niñas y más de 100 resultaron lesio­nados y que eventualmente por su responsabilidad en los delitos que se le imputan podría ser privado de su libertad personal?”, cuestionan los padres de familia afectados.

Y van más allá: “¿Cómo podría una persona que se encuentra en esta situación, tener la suficiente solven­cia moral para aspirar a ese cargo?”.

El sentir de los ciudadanos lastimados por esa tra­gedia no es gratuito ni está huérfano de la solidaridad del resto de los sonorenses e incluso de los mexicanos.

Y es que, como se ha conocido a lo largo de la inves­tigación de los sucesos trágicos, con su parcialidad a la hora de guiar los estudios para establecer la verdad, Murrieta Gutiérrez lo único que hizo fue hacer apare­cer a las trabajadoras de la guardería ABC como las responsables del incendio, cuando en realidad, como dicen los padres, los verdaderos responsables trabaja­ban en las oficinas de la Secretaría Técnica del Ejecuti­vo, bajo el mando de Juan Carlos Lam Félix, el “gurú” del entonces gobernador Eduardo Bours Castelo.

Vistas las cosas desde esa perspectiva, es inmoral que si desde el 23 de diciembre de 2016 se declaró a Murrieta Gutiérrez junto con Bours Castelo como in­diciados en la tragedia, primero: que la Procuraduría General de la República se haya hecho “pato” para evitar que pase a otro nivel la indagatoria contra esos dos ex servidores públicos, y, segundo, que el ex Procu­rador ande en la búsqueda de nuevo de un puesto en el que no quedó tan bien como él piensa.

Son muchos los reclamos, además de los sucesos de la guardería, que la sociedad sonorense tiene hacia el ex diputado. La inseguridad que dice haber contro­lado en su tiempo no es tal. Más bien, entonces co­menzaron en mayor medida las ejecuciones al estilo de la mafia.

Se habló entonces de la doble venta de la plaza, de policías cercanos metidos hasta el cuello con la delin­cuencia organizada y otras lindeces que jamás fueron aclaradas, incluida la desaparición de un reportero empalmense.

¿Es suficiente para el currículum o podemos agre­gar más?

