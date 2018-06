Angelina podría perder custodia de sus seis hijos

Después de once años de relación y sólo dos de matrimonio, en 2016, Angelina Jolie le solicitó el divorcio a Brad Pitt, alegando “diferencias irreconciliables”.

Desde entonces, la ruptura de “Brangelina” se vio envuelta en la polémica, debido a una investigación de servicios sociales que apunta hacia el actor.

Sin embargo, en un nuevo informe obtenido por el portal US Magazine, el juez determinó que el hecho de que hijos de la pareja (Maddox de 16, Pax de14, Zahara de 13, Shiloh de 12 y los gemelos Knox y Vivienne de 9) no convivieran con su padre es dañino para ellos, si Angelina sigue limitando el contacto entre los menores y su padre, podría tener graves problemas, al grado de perder la custodia.

De igual forma, el juez estableció una nueva política sobre el contacto entre Brad y sus hijos en la que se señala que podrá llamarlos y mantener conversaciones a través de mensajes sin la vigilancia de Angelina.

Asimismo, el nuevo informe precisa un nuevo cronograma para que Brad conviva con sus hijos.

Actualmente, Angelina se encuentra en Londres trabajando en el rodaje de “Maléfica 2”.