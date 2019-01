Andrés Palacios este 2019 de actor a director de cine

El actor Andrés Palacios aseguró que está preparándose para poder dirigir un largome­traje, del cual aún no comparte más detalles, pues aún es muy pronto para hacerlo.

“Me gusta mucho preparar­me y aprender de gente con gran experiencia. He tomado cursos de guionismo, pero me falta triplicar la guardia para entender la profundidad de cómo se debe plasmar una his­toria a través del guión, y en materia de dirección me siento más seguro, así que podría ani­marme pronto”

El actor mexicano asegu­ró que la dirección es un área compleja, pero que la desarro­llará desde la teoría y pidién­dole consejos a amigos como el mismo Marcelo Tovar, con quien acaba de terminar el ro­daje de “Los idealistas”.

En la película “Los Idealis­tas”, el tema es la amistad en donde Palacios interpreta al personaje Orlando que es un empresario con colmillo para los negocios sin estar tan pre­parado, su área está relaciona­da con la publicidad y la mer­cadotecnia, económicamente le va bien y es quien aporta la jiribilla de que deben pasarla bien en la vida.

La cinta cuyo estreno está planeado para octubre de 2019, es producida por Elsa Reyes y busca cautivar no sólo al públi­co de festivales sino también al comercial, de ahí la versatili­dad de su elenco.