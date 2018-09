Andan libres de rickettsia

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

La Dirección de Salud Municipal en Huatabampo, no bajará la guardia y continuarán las acciones contra el dengue y rickettsia, aunque no se registró ningún caso positivo en estos últimos dos años, informó, Raúl Galindo Talamantes.

El titular de la dependencia, dio a conocer que de manera histórica se entregará una administración municipal, con cero casos positivos de la enfermedad del dengue y rickettsia

“La lucha permanente en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5, contra las enfermedades transmitidas por el mosco Aedes Aegypti, y la garrapatas, nos permitirá cerrar en ceros”, indicó.

Expuso que dentro de estas acciones son trabajos de fumigación aeroespacial en toda la cabecera municipal, dijo, el pasado lunes se arrancó con este mismo programa, pero en el área rural contemplando un periodo del 11 al 15 de Septiembre, iniciando en el puerto de Yavaros con dos máquinas fumigadoras.

Recordó que al entrar en función la presente administración 2015-2018, eran muchos los casos de dengue encontrados y hasta defunciones, razón por la que no se baja la guardia en la lucha contra estas enfermedades.

Destacó que las acciones empleadas van desde la fumigación aeroespacial, a la promoción de las medidas de prevención, donde es importante la participación de las familias.