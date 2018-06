Anaya: primer lugar… en gastos de campaña

Con 210 millones de pesos gastados en sólo dos meses –3.5 millones al día–, la campaña de Ricardo Anaya es la más cara de la contienda presidencial, pero estos recursos han servido sólo para consolidarlo en el segundo lugar, detrás de Andrés Manuel López Obrador y con casi el mismo porcentaje que tenía Josefina Vázquez Mota hace seis años.

A un mes del fin de las campañas y de la elección se difundieron encuestas del Grupo Reforma y Parametría que colocan a López Obrador con una ventaja respectivamente de 26 y 30 puntos sobre Anaya, cuyo equipo se alteró con estos resultados, porque asegura que la distancia es de sólo un dígito.

“Nosotros tenemos números que nos ponen a siete puntos de López Obrador que, faltando cuatro semanas de campaña, consideramos que son perfectamente reversibles”, afirma Fernando Rodríguez Doval, vocero de Anaya y miembro del “cuarto de comando” que dirige la campaña.

“No es una información que guste, pero uno confía en sus datos y en sus estrategias. Son cosas que uno toma como parte de un ecosistema de campaña, pero al final nuestro ánimo está intacto”, insiste el panista, quien niega también pleitos en el equipo de campaña que coordinan de manera bicéfala Jorge G. Castañeda y Santiago Creel.

“Suele haber, en alguna coyuntura, distintos puntos de vista y eso es natural, porque eso enriquece a la coalición. Un cuarto de guerra o un equipo de campaña donde todos pensáramos lo mismo, imagínate: Si uno se equivoca, ya se equivocó toda la campaña”, subraya.

En el “cuarto de comando” participan políticos de los partidos del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, que integran la coalición Por México al Frente. “Es un equipo muy rico, cuya riqueza está en su diversidad, y hay una buena relación, un buen ánimo y un buen espíritu de equipo. Está cohesionado”.

Optimista, Rodríguez Doval asegura que tras el tercer y último debate, así como en las 4 semanas que restan de campaña, Anaya remontará a López Obrador, como ocurrió en la elección del año 2000 con Vicente Fox o en elecciones estatales, donde las encuestas se equivocaron.

Y la estrategia, aunque está sufriendo “ajustes”, sigue las directrices trazadas por el consultor Roberto Trad Hasbun, director del Instituto Artes y Oficios en Comunicación Estratégica, quien también provee al equipo de campaña de los estudios de opinión.

EL DESPILFARRO

A encuestas y estudios, la campaña de Anaya destinó 14 millones 611 mil pesos sólo en el primer mes de campaña, según el más reciente reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los gastos de los candidatos, pero el mayor gasto de la campaña ha sido la propaganda en Internet y en espectaculares.

En efecto, según el informe correspondiente al primer mes de campaña que el tesorero de Anaya, Edgar Mohar, envió al INE, se destinaron 46 millones 401 mil pesos a la promoción del candidato presidencial en redes sociales. Y la contratación de espectaculares para el candidato costó 34 millones 133 mil pesos.

El gasto de Anaya en sólo estos tres rubros asciende a 95 millones, de los 141 mdp que gastó en el primer mes de campaña. En cambio a la compra de playeras se destinaron sólo 6 millones 525 mil pesos, y a chalecos, tan de moda en la alianza de Anaya, únicamente 65 mil pesos.

Aunque no es público aún el informe desglosado de los gastos al cumplirse los dos primeros meses de la campaña, ya está disponible en el portal del INE, en el apartado de “Rendición de cuentas y resultados de fiscalización”, el informe de “avisos de contratación” de la campaña de Anaya que suma gastos por 209 millones 283 mil pesos al 31 de mayo, es decir, 3.5 mdp diarios.

José Antonio Meade, el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, ha gastado 16 mdp menos que Anaya: Un total de 193 millones 257 mil pesos, según los “avisos de contratación” dados a conocer en el INE.

A su vez, López Obrador, el candidato de la coalición Morena-PT-PES, ha gastado, según su más reciente informe del primer mes de campaña, 22 mdp.

Sin embargo, el INE informó que, tras 54 días de campaña, el candidato puntero ha gastado 26 millones 667 mil 478 pesos. En este caso, en la página del órgano electoral no hay “avisos de contratación”, como en los casos de Anaya y Meade, sobre sus más recientes gastos.

A pesar de ser la campaña más cara, Anaya no se ha aproximado a López Obrador y se ubica en 26 puntos de las preferencias electorales, según la encuesta del Grupo Reforma publicada el miércoles 30 de mayo, por 52 del candidato de Morena.

Esta cifra lo ubica en un porcentaje parecido al que tenía su correligionaria Josefina Vázquez Mota a un mes de la elección presidencial de 2012, 23 puntos, según la propia encuesta de Grupo Reforma.

Esta encuesta de Reforma enfureció a miembros de la coalición de Anaya, como el panista Gustavo Madero, presidente del PAN cuando el derrumbe de Vázquez Mota, y los perredistas Jesús Ortega y Jesús Zambrano, quienes la descalificaron y la pusieron bajo sospecha.

“La campaña de Reforma en favor de López Obrador es evidente, tratan de engañar a los mexicanos creando una falsa percepción. Están dañando a nuestra democracia”, acusó Ortega.

“A los que dicen ‘este arroz ya se coció’, se les va a terminar quemando su arroz porque no se ganan elecciones usando encuestas tendenciosas como propaganda política”, expresó Zambrano.

Como lo ha hecho López Obrador cuando no le favorecen ciertas encuestas, Ortega y Zambrano, quienes encabezan la corriente Nueva Izquierda en el PRD, inclusive emitieron un video diciendo que los resultados son de quien los paga.

La encuesta de Reforma, como lo informó el propio medio, está patrocinada por Grupo Radio Centro, el periódico Dallas Morning News y la empresa Vida y Proyectos del Sureste, S.A. de C.V. La del 2 de mayo la financió Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del magnate Claudio X. González Guajardo.

Esta nueva encuesta de Reforma, en la que retrocede cuatro puntos y López Obrador lo aventaja dos a uno –26 por 52– tomó a Anaya en Chiapas, en una visita al municipio de Las Margaritas, donde prometió cumplir los Acuerdos de San Andrés con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El panista prevé intensificar sus recorridos por el país y privilegiar los estados más poblados, como el Estado de México, que es el primer padrón del país, dice el portavoz Rodríguez Doval.

Uno de los objetivos del candidato ha sido reunirse con Margarita Zavala después de que ésta renunció a la candidatura para recibir su apoyo, pero, aunque hasta ahora no se ha celebrado ese encuentro, Rodríguez Doval no lo descarta: “Nosotros seguiremos insistiendo en la posibilidad de que ella se sume y no solamente ella, sino también su equipo y sus seguidores”.

–¿Y si no hay foto de Margarita con Anaya?

–No pasará nada.