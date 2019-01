AMLO hará pública su declaración de bienes el viernes 4 de enero

En conferencia matutina del jueves, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el 4 de enero hará pública su declaración de bienes.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, adelantó en su conferencia matutina del 3 de enero que el viernes dará a conocer su declaración de bienes.

AMLO también dio a conocer que todos los funcionarios de la presente administración deberán hacer pública su declaración de bienes.

“Todo servidor público tiene que dar a conocer sus bienes y transparentarlos; por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes, el que no dé a conocer sus bienes alegando de que la ley no se lo exige no va a poder desempeñarse en este gobierno; transparencia es transparencia”, afirmó López Obrador.

Asimismo, abundó en la conferencia en la que estuvo acompañado por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que también deberán transparentar los bienes de los familiares cercanos a los servidores públicos.

“Esto tiene que cambiar… me patea el hígado el saber que organismos Internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción, como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra, eso se acabó”, afirmó AMLO.

López Obrador manifestó también su felicitación al Poder Judicial que, destacó, es un poder independiente y autónomo, por la designación de Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron de manera libre, democrática al ministro Arturo Zaldívar, que va, a actuar con apego a la legalidad y va hacer valer el Estado de derecho”, afirmó AMLO y reiteró su compromiso de ser respetuoso a la independencia y autonomía del Poder Judicial.