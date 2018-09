América, fuera de Copa

Cuarenta y cinco años y contando. Las Águilas perdieron el vuelo en casa y quedaron eliminados de la Copa desde los once pasos 9-8 contra FC Juárez que demostró ser más Bravo de lo que se esperaba, arruinando el Clásico Joven que ya se saboreaba. El juego terminó 2-2 en tiempo regular. Ahora los azulcremas llegarán de capa caída al Clásico Nacional del próximo domingo.

Al final la apuesta de Miguel Herrera con un cuadro alternativo no funcionó aunque mucha de la responsabilidad de la eliminación se debe a lo corto que se han quedado algunos jugadores como: Roger Martínez o Cristian Insaurralde quienes llegaron como refuerzos para esta temporada.

Parecía que gracias a los paraguayos azulcrema (Cecilio Domínguez y Bruno Valdez) que motivados por su reciente llamado a su selección, el América había reaccionado a tiempo y logrado darle la vuelta al marcador sin embargo, una desatención en la zaga defensiva hizo que se cortaran las vías que los llevarían a los Cuartos de Final de la Copa donde La Máquina ya los esperaba.

Posteriormente la tanda de penales se alargó al punto en que parecía eterna pero uno de ellos tenía que fallar y llevar al fracaso a su equipo, y en esta ocasión fue Renato Ibarra, quien no tuvo el temple para convertir el penal y se fue como el villano del partido.