Amenazan en La Unión con cierre de carretera

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Ante la falta de anuencia para realizar el tradicional baile del Día de la Raza, vecinos de la Colonia Unión, acordaron bloquear la carretera para protestar.

Jesús Yocupicio manifestó que la toma será a la altura de Pagasa, donde no saldrán ni entrarán vehículos hasta que haya un acuerdo con la autoridad.

Dijo que el presidente del Comisariado Ejidal, Heliodoro Quiñones Corral, no prestó la cancha del lugar para llevar a cabo el baile, lo cual evitó que se diera la anuencia por parte del Ayuntamiento.

Recordó que hace muchos años, se les había donado la cancha para bailes y recabar fondos para mejoras de la colonia, sin embargo, en esta ocasión no se les prestó.

Expuso que en dicha toma se le hará un llamado al alcalde Ramón Díaz Nieblas, para que intervenga como mediador para que se resuelva esta situación.

La toma será encabezada por la presidenta del Comité de Desarrollo Social, Carmen Valenzuela Yocupicio, y líderes sociales, quienes apoyaron la decisión de la toma de la carretera.