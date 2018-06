Ambulantes venden a pesar de prohibición

Se instalan en las inmediaciones del IMSS para tratar de acabar su mercancía

Por: David Vázquez

Sin duda alguna que los alrededores de las instalaciones del IMSS es muy buen punto de venta, pues por ahí pasan a diario cientos de personas, y entre tantas siempre hay quienes necesitan un pan, fruta, dulce, o algo para saciar el hambre y la sed.

Eso lo saben vendedores ambulantes como Juan Carlos, un joven que expende pan en una carreta por la calle Guerrero, justo en el exterior de la guardería. También lo sabe Jorge, el vendedor de tamales, atole, café y avena de trigo que lleva en galones térmicos.

Ambos sobreviven con esa actividad económica, donde pasan horas bajo los rayos del sol comercializando sus productos hasta que se les acaba para retirarse a sus casas.

Los ambulantes indicaron que soportan las inclemencias del clima porque obtienen más ingresos, en comparación con trabajar en una maquiladora.

Ellos, de lunes a sábado, se instalan en las afueras del Seguro, a pesar de que las autoridades les tienen prohibido instalar vendimias en ese sector.

Donde sí pueden vender es en la calle Hidalgo, entre Sahuaripa y Huisabay, sólo que ya no hay campo, por lo que los ambulantes tienen que instalarse por la Guerrero y afueras del IMSS.

En días pasados, la Dirección de Inspección y Vigilancia les pidió que se fueran de allí, incluso les entregó notificaciones para que se presenten en Palacio Municipal, pero ellos no van. “No nos alcanza el dinero para pagar multas”, reclaman.

Es una historia tantas veces vista, pues los vendedores ambulantes dependen de sus modestos puestecitos y no los dejan trabajar para llevar algo a su familia, una historia que, de tanto repetirse, ya no conmueve a nadie, pero sigue siendo parte de la realidad en Ciudad Obregón.