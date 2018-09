“Amanece” socavón de 5 metros de profundidad

En Michoacán y 300, estiman que la oquedad tiene unos 5 metros de profundidad

Por: Oviel Sosa

Varios automovilistas y ciclistas detuvieron la marcha para descender por un instante, mientras el semáforo se lo permitía, y poder apreciar la profundidad del socavón que surgió en la calle 300, casi esquina con Michoacán.

“Pensé que era un bache como hay muchos en la ciudad, pero cuando me asomé, me impresionó lo hondo que estaba, por eso me bajé y tomé varias fotos”, expresó un motociclista.