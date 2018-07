Alza en las verduras afecta a restaurantes

Junto con la energía eléctrica, desbalancea a los empresarios

Francisco Minjares

Los precios de diferentes hortalizas están incrementando los costos de operación de los restauranteros.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Alier Chávez Valenzuela, destacó que hay productos como el pepino, lechuga y aguacate que actualmente tienen precios altos y son utilizados para los platillos de diferentes giros.

Hay otros insumos que han mantenido sus precios, dijo, pero otros siguen al alza y eso es algo que ha golpeado al sector, ya que a eso se le suman los costos de la energía eléctrica.

“Hay que recordar que en estas fechas algo que nos está golpeando mucho son los costos en la energía eléctrica, porque los recibos nos llegaron altos y eso es un desbalance económico para el sector”, detalló.

De acuerdo a vendedores de fruta y verdura del primer cuadro de la ciudad, el costo del pepino, lechuga y aguacate han ido al alza debido a que no es temporada, así como ha sucedido con otros productos como la manzana y la pera, aunque éstos últimos no ha afectado al sector restaurantero debido a que no se utiliza.