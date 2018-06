Alumnos deterioran Auditorio Municipal

Lo utilizan como basurero cuando hay graduaciones escolares, afirman

Por: Roberto Aguilar

Una situación lamentable que se vive en estas fechas es el uso constante del Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar, el cual con el paso del tiempo se está deteriorando más con el descuido que le dan las escuelas para sus festivales y graduaciones.

Representantes de los grupos artísticos que estudian en el lugar aseguran que es lamentable que cada vez que una escuela tiene un evento ahí, el inmueble queda deteriorado.

“Hace días las escuelas usaron el auditorio para sus cantashow, y vimos cómo los asistentes no cuidan el espacio, dejaban basura por todos lados y tras bambalinas ni se diga, hace falta mucha cultura de cuidado”, reclamó Carlos Ruiz, artista del lugar.

Manifestó que es triste ver cómo les prestan el lugar a las instituciones para sus eventos y estas no tengan la delicadeza de cuidarlo al menos, ya que no aportan nada para mejorarlo.

Por otro lado le preocupa que se aproximen las graduaciones y algo similar ocurre, pues los alumnos no respetan ni cuidan el lugar.

“Debemos promover el respeto que se merece al lugar, ya que si no aportamos nada para mejorar, mínimo que no lo empeoremos, ya que habemos artistas que respetamos el sitio y no es justo que otros vengan y lo dañen”, dijo.

En este contexto invitaron a que cuiden el lugar y que está bien que lo aprovechen, pero que en vez de que cada que se use sufra daños, el lugar mejore.