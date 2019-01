Alessandra Rosaldo dice la verdad sobre su “divorcio”

A Alessandra Rosaldo, esposa del actor y productor mexicano Eugenio Derbez, le preguntan si es verdad que estaría a un paso del divorcio de su pareja, y contesta la verdad.

Ambos llevan seis años de casados.

Alessandra Rosaldo nuevamente enfrenta especulaciones sobre su matrimonio con Eugenio Derbez, ya que en días recientes se ha corrido el rumor de que ambos estarían a punto de anunciar su divorcio.

Alessandra se sinceró con la prensa y dijo la verdad, “¡Mira cómo inventan! No sé ni de qué me estás hablando. Que alguien comentó y entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio. ¡Híjole! No, nada más lejano de la realidad. ¡Nada de eso sucedió!”.

Alessandra y Eugenio se casaron a mediados de 2012, y su boda fue considerada por muchos la Boda del Año; según reseña del portal Sinembargo.com, ambos compartieron su amor con millones de telespectadores durante su enlace.