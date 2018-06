Alcoholismo reina entre los indígenas

Por: Roberto Aguilar

Los indígenas Mayo son un grupo étnico rico en tradiciones y cultura, pero tienen una sombra que ha sido difícil de combatir: el alcoholismo.

Abel Alfredo Ramírez Torres, joven promotor de la cultura Mayo, acreedor del Premio Estatal a la Juventud, lamentó que esta situación esté impresa en la etnia.

Recordó que desde pequeño se ha visto involucrado y rodeado en ese ambiente, donde tiene la fortuna de en este momento de su vida no estar bajo el yugo de ese vicio.

“Por lo regular el alcohol es parte de la cultura en la comunidad indígena, yo así lo veía como parte mía, pensaba que tenía que tomar para andar ahí, pero me llevó a tocar fondo —señaló—. Llegué al grado en el que no estaba a gusto, no le encontraba sentido a la vida”.

Fueron los sueños que tuvo de niño de lograr ser alguien en la vida y poder sacar adelante a su familia y a su comunidad lo que lo impulsó a salir adelante, agregó.

Abel Alfredo Ramírez se convirtió en coordinador del grupo de jóvenes Jiapsi Yoreme, dedicado a conservar la identidad autóctona de la etnia.

Al verse impulsado en este aspecto y de siempre destacar por su arraigo cultural, ha logrado ser promotor para motivar a más jóvenes y evitar que terminen en las garras de este flagelo.

Sostuvo que lo más importante que se debe hacer en las comunidades indígenas, es impulsar y gestionar, para que los jóvenes tengan motivaciones e inspiraciones.

“Si tenemos la fortuna de ser gestores, lo haremos hasta la muerte, pero vamos a lograr que la juventud indígena tenga inspiraciones y lleve en alto nuestras raíces indígenas”, concluyó.