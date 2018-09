Alcohol, primera causa de intento de suicidios

Sonora ocupa el décimo lugar en el país en número de lesiones intencionales, confirma Tong Payán

Por: Denisse Robles

Hasta julio de 2018, en Sonora se habían registrado alrededor de 500 intentos de suicidio.

El Estado ocupa la décima posición nacional en esta causa de muerte, confirmó el director de Salud Mental y Adicciones, Manuel Tong Payán.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, hoy 10 de septiembre, señaló que en la Entidad se tiene una tasa de suicidio del 8.5 por cada 100 mil habitantes, y la sustancia más relacionada con esto es el alcohol, pero es un acto que puede prevenirse.

“La prevención siempre comienza en casa: la gente conoce a su familia, sabe qué le motiva, las aspiraciones que puede tener. Si repentinamente dejó de gustarle algo de esto y dejó de hacer cosas que le gustaban, hay que poner atención, esos son signos de alarma”, comentó el especialista.

Los municipios donde más actos de este tipo se registran son San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas, Hermosillo y Cajeme, mencionó.

CIFRAS NACIONALES

En México, en el 2016 ocurrieron seis mil 291 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), lo que representa una tasa de 5.1 decesos por cada 100 mil habitantes.

El valor es menor a 2014 y 2015, años en que la tasa de suicidios fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El volumen de suicidios varía entre zonas geográficas y entidades federativas, destacó.

Para 2016, los estados que tuvieron mayores tasas fueron Chihuahua y Yucatán, con 11.4 y 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente, y son niveles que duplican la tasa nacional.

A las entidades mencionadas le siguen Aguascalientes (9.6), Campeche (9.1) y Colima (8.5).

En el otro extremo, con las tasas más bajas se encuentran Guerrero, Veracruz y Oaxaca, con 2.1, 2.5 y 2.9 suicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

MÁS VULNERABLES

Tong Payán señaló que las personas más vulnerables son las que se encuentran entre los 15 y 29 años de edad. Quienes lo han intentado refieren que, en ocasiones, no se encuentran satisfechos en su vida o que de alguna forma no han logrado algo.

Resaltó que una persona que ha intentando suicidarse, es probable que lo vuelva a intentar, por lo que la familia debe tomar precauciones para evitarlo.

La Dirección de Salud Mental realiza trabajos con las personas que se han encontrado en estas situaciones.

“Los jóvenes comienzan a preocuparse por no tener trabajo, tener el carro del año, lograr un sueño y eso los empieza a deprimir; lo que hacemos en las consultas es regresar a las bases del ser humano, les tratamos de regresar el autoestima, tratamos de fomentarles los valores, y que no sólo se fijen en las cosas materiales”, comentó.

Agregó que la persona que requiera ayuda profesional o tenga una crisis, puede marcar al 911, donde hay especialistas que pueden atender la situación; además, la propia Dirección puede atender estas problemáticas y brindar asesoría a familiares o a personas con tendencia suicida.