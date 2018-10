Alan “Dinamita” Meza con nuevo compromiso

Joel Luna

Luego de que lograra un contundente nocaut ante Sergio Muro en la pasada función de box desarrollada en ciudad Obregón, Alan “Dinamita” Meza se prepara para un nuevo compromiso y se medirá al hermosillense Francisco Valle este próximo 16 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón.

El “Dinamita” tiene marca de cuatro victorias y un empate, dos de esos triunfos fueron por la vía del cloroformo.

El pupilo de Francisco Cervantes se prepara fuertemente para este compromiso después de tener casi un año de inactividad, obtuvo una victoria contúndete en su pelea anterior y ahora piensa seguir por el camino del triunfo.

“Mi pupilo está preparado para enfrentar a este rival, descanso sólo una semana y luego regreso al gimnasio. Cuando Oscar Duran nos llamo y nos pidió que Alan formara parte de la función, no dudamos en aceptar, pues sabemos de la capacidad del muchacho”, comentó Francisco Cervantes.

Alan Meza es un peleador disciplinado y su preparación esta a un 70 por ciento, por ello cerrará con fuerza el tiempo restante de su preparación.

“Me seguiré preparando para enfrentar a cualquier rival, cuando quieres sobresalir en este deporte tienes que enfrentar a quien sea y en mi caso no me importa el nombre, sólo espero la oportunidad de subir al cuadrilátero y dar todo de mi”, manifestó el púgil de la colonia Plano Oriente.