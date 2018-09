Al grito de “¡van a querer!” ofrece sus panes

Por: Oviel Sosa

Hay sonidos peculiares y representativos que determinan una acción. En el caso del vendedor de panes de dulce, José Valdés, cuyo grito para ofrecer su producto es su distintivo y se le ocurrió para que quienes lo escuchan tenga en claro qué vende y se anime a consumir una de las piezas que transporta en una carretilla.

“Muchos andan vendiendo y pitan, pero no se sabe qué venden. Yo por eso, para que me identifiquen y sepan qué traigo, grito. Al principio la gente decía ‘ve ese loco’, pero ahorita ya me identifican y dicen ahí viene el panadero”, expresó.

El panadero grita, de manera singular, “¡Van a querer pan!”, dándole un eco y tono que llama la atención y acompaña con el sonido de la corneta, algo que lo distingue de los demás vendedores ambulantes.

Desde hace tres años recorre las calles de la colonia Centro en Ciudad Obregón, con la finalidad de que alguien compre un pan.

Su jornada inicia a las 7:30 de la mañana y finaliza a las ocho de la noche, rutina que efectúa de domingo a viernes.

El producto que ofrece lo compra en una panadería y él lo revende. Entre el surtido que maneja se encuentran donas, cortadillos, empanadas de piña y una amplia variedad de piezas, que dan color a la carretilla que empuja con gran entusiasmo y que despide un aroma que despierta el apetito.

Compartió que en verano coloca alrededor de 150 piezas por día, mientras que en tiempo de frío llega a vender cerca de 400 en el mismo lapso.

El comerciante manifestó que su trabajo lo hace con gusto, dedicación y compromiso, pero que de igual manera le gustaría emplearse en una labor que cuente con seguro social para poder brindarle a su familia servicio médico institucional.

“Pepe” el panadero, como lo conocen, recorre con ánimo y júbilo el primer cuadro de la ciudad, lugar donde locatarios, empleados de un negocio o personas que se desplaza de manera frecuente por ese punto lo ubican e identifican, lo que lo convierte en alguien representativo del Centro de Obregón.