Ahuyentan las lluvias al cliente

Por: Federico Chávez

Las precipitaciones que se registraron el pasado fin de semana, generadas por la presencia de la tormenta “Sergio”, afectaron a los tiangueros del Municipio, sobre todo a los que se encuentran por el ferrocarril y la Alameda.



El representante del tianguis del ferrocarril y del Estadio Manuel “Piri” Sagasta, Alfredo González, dijo que este fin de semana, no fue favorecedor para los vendedores, quienes tuvieron pérdidas por las precipitaciones.

Recordó que desde el mes pasado, los comerciantes de diferentes productos del tianguis han perdido mercancía, sobre todo alimentos perecederos, como frutas y verduras, que muchas veces deben donar para no desecharla.

Comentó que durante este mes, la gente y consumidores ya se estaban haciendo presentes en los diferentes tianguis, donde se observaba más movimiento, no obstante, esto cesó debido a la tormenta, que se espera como la última de la temporada.