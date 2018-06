Águilas, Bravos y Rieleros avanzaron a las semifinales

Águilas de Álamos, Rieleros de Empalme y Bravos de Obregón se instalaron en la etapa de semifinales de esta Temporada Rivera Gas 20 Años Creciendo Contigo, en su edición Marcelo Salazar Salas, de la Liga Suprema de Beisbol del Sur de Sonora.

ÁGUILAS BARRE A YAQUIS

En lo que fue la sorpresa de esta primera etapa de postemporada, Águilas jugó mejor beisbol y no dio oportunidades de recuperación a Yaquis de Obregón que después de tener una excelente temporada regular sucumbieron por barrida ante “los emplumados”.

Omar “Flaco” Urquídez lanzó todo el trayecto para blanquear a Yaquis de Obregón, 3-0.

Urquídez (2-0) trabajó las 9 entradas para 5 hits, sin base, y 3 ponches, sin permitir anotación.

Desde la misma primera entrada se marcó el derrotero del encuentro gracias a cuadrangular de Daniel Barra llevándose por delante un compañero para el 2-0, todavía en el cierre un imparable de Mario Ruiz impulso a Jesús Famoso para el 3-0 definitivo.

Derrota para Misael Núñez (0-2) con relevo de Jesús Valenzuela.

RIELEROS ACABA CON CHARROS

En el estadio Manuel “Timoleón” Félix, de Basconcobe, se celebraron los juegos 3 y 4 de la serie entre Charros de Chucarit y Rieleros de Empalme.

La doble jornada dejó triunfos contundentes para Rieleros por marcadores de 16-3 y 8-0 con veredictos para Cosme Gutiérrez (1-1) y Pedro Beltrán (1-0).

Descalabros para Santiago Guevara (1-1) y Florencio Bustillos (0-1).

Para resaltar los 3 palos de vuelta entera de Pedro Cota por la causa rielera.

LA TRIBU QUEDA ELIMINADA

Dos fortfit por distintas razones son las que los umpires le marcaron a La Tribu de Navojoa, el primero por no tener en condiciones el terreno de juego, que no presentaba nada de humedad, fue por motivos de acondicionamiento natural según el reporte.

El vespertino se debió a que pese a que ya estaba en condiciones decidieron marcharse en protesta, suponemos, porque no les pareció la decisión de los umpires en el primero de la serie, importante aclarar que la decisión de la liga es de total respaldo a los hombres de azul que decretaron ambos fortfit; sin embargo, existe la segunda instancia que conforma el Comité de Honor y Justicia que lo conforman Lenin Orduño, Anselmo Sierra y Antonio Ortega personas de probada honorabilidad y externos a la liga cuya instancia tienen derecho a acudir los agraviados, y cuya resolución es de carácter inapelable.