Afecta inseguridad turismo en Sonora

Por: Denisse Robles y Mónica Miranda

La inseguridad en el Estado afecta la imagen y puede contribuir a una baja en el número de turistas, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Sonora, Juan Pedro Vanegas Burke.

“Repercute, claro que sí. Tomamos algunas acciones, en el caso de Hermosillo, por ejemplo, tenemos una excelente comunicación con la Policía Turística, que al reportarle un robo o desorden acude a los minutos. Esto nos ayuda”, comentó.

En el caso de la capital de Sonora, indicó que los robos o faltas administrativas al interior de los hoteles son de las principales problemáticas que se dan.

Mencionó que hasta el momento no se ha reducido el turismo en Guaymas y Hermosillo por los últimos incidentes delictivos, sin embargo, se ve afectada la imagen.

Dijo estar confiado en que los tres niveles de Gobierno puedan realizar las acciones correspondientes y contrarrestar la imagen que ocasionan los distintos actos delictivos.

NIEGAN DAÑOS

Los últimos hechos violentos de asesinatos en Guaymas y Hermosillo, no atentan contra la imagen turística del Estado, ya que son acontecimientos que se viven también a nivel nacional, indicó Armando Ceceña Salido.

El comisionado de Turismo en Sonora dijo que de acuerdo con el reporte hasta agosto de las Asociaciones de Hoteles y Moteles de Cajeme, Guaymas y Hermosillo, la afluencia por hospedajes no disminuyó en estos municipios, pero aún así se buscará reforzar la promoción turística en Sonora, sobre todo para visitantes extranjeros.

“Lo que nos queda por hacer en turismo es promover, promover y seguir promoviendo. Los números en el país son positivos, ya que México ha pasado de ser el número 15 a ser el sexto más visitado a nivel mundial. No nos queda más que seguir promoviendo y que las autoridades competentes hagan su trabajo para que esta situación disminuya”, declaró.