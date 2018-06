Afecta “coyotaje” a productores de miel

Tienen que comercializar el producto por debajo del precio: Granados Valenzuela

Por: Luz del Carmen Paredes

Las autoridades parecen estar coludidas con los “coyotes”, ya que no autorizan un precio rentable para los productores de miel.

El precio que se estableció es de 60 pesos por kilo de miel, cuando los productores, mínimo demandan 65 pesos, indicó Ramón Granados Valenzuela.

Apuntó que tienen años con la problemática, ya que la comercialización no es directa, dependen de intermediarios para colocar la producción.

El representante de los Productores de Miel del Sur de Sonora, señaló que la producción esta almacenada, no se ha comercializado nada en el mercado nacional. “Queremos exportar a Alemania, ya se mandaron las muestras”.

Cajeme y Bácum tienen una producción estimada de 250 barriles de 350 kilogramos. “Es miel de mezquite, de excelente calidad”, abundó.

Señaló que ya concluyó la cosecha de miel de mezquite, ahora está en proceso la de juvaivena.

La propuesta del Gobierno Federal y Estatal para mejorar el precio, es la certificación. “Así alcanzaríamos entre 85 y 100 pesos por kilogramo, pero ahora no están dadas las condiciones, tendría que ser hasta el próximo ciclo”, concluyó.