Afecta a los usuarios CFE no envíe recibos

Hay quejas de que la transición digital no es conveniente para todo mundo

Por: Fabiola Navarro

Las quejas por falta de recibos a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue siendo una constante, declaró

El presidente del Club de Usuarios y Consumidores de Ciudad Obregón indicó que hay personas a las que les cortan el servicio porque se les pasa pagar el recibo, que no llega a sus domicilios como en meses anteriores.

Señaló que la transición de recibos físicos a digitales afectará a los usuarios que no tienen acceso a la tecnología.

“Por eso pedimos que no sustituyan por completo el recibo físico o que se nos den instrucciones de cómo manejar este nuevo procedimiento tecnológico”, expuso.

Dijo que a quienes no les llegue el recibo físico, es importante que se acerquen a las oficinas de la CFE para evitar cortes de energía eléctrica. “La gente sabe mas o menos cuándo les llegará su recibo, pero si no les llega, no pagan”.