Afecta a fruteros

Por: David Vázquez

Hasta un 20% de pérdidas es lo que registran quienes venden frutas y verduras en esta temporada de calor, así lo informó Víctor Cruz, comerciante del Mercadito Unión.

La fruta que más se ve afectada por el calor es el jitomate, el mango, los chiles, la piña, el melón, la papaya, el aguacate y el plátano.

Por lo tanto, comerciantes optan por poner ofertas o bajar los precios en la fruta y verdura de temporada.

“La idea es venderla, porque de un día para otro se echa a perder y tenemos que tirarla o regalarla a personas que crían puercos”, dijo el comerciante.

Añadió que hay negocios en los que se cuenta con cuarto frío, lo que les ayuda para que el producto no se madure tan rápido o simplemente no se pierda.

“Por ejemplo, nosotros como no tenemos cuarto frío, compramos a diario para no tener mermas, pero los que sí lo tienen pueden almacenar más producto, sólo que a ellos les impacta un poco más el recibo de la luz”, finalizó Cruz.