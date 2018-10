Advierten de presunto tratante de “blancas”

El probable médico quedó de verse en Guaymas con su novia virtual, cuando desapareció en Sonora, podría ser traficante de menores

Por: Mónica Miranda

Un traficante con identidad falsa podría resultar ser el joven médico de Kansas City que aparentemente desapareció en la carretera federal en Sonora, justo después de atravesar por Agua Prieta, para encontrarse con su novia, Daneth, quien radica en Guaymas y con quien inició una relación por Facebook.

Luego de que la joven diera a conocer que su novio no llegó al encuentro programado para el domingo 7 de octubre, sospechó que había tenido un accidente grave, pues la desaparición repentina del joven alertó tanto a Daneth, como a sus familiares.

No obstante, la trágica escena podría resultar en una mentira bien planeada por este sujeto con el que entabló una relación virtual, pues la mañana del miércoles, en redes sociales, circuló una alerta en la que se señalaba que una persona con identidad falsa enamoró a la joven de Guaymas.

Esto podría tratarse de un posible tratante de personas, específicamente jovencitas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Sonora no tiene reporte de denuncia por la supuesta desaparición del joven extranjero.