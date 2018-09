Advierte sobre quema de la basura doméstica

Nada justifica el daño al medio ambiente: Rojas

Por: Roberto Aguilar

Las colonias de las periferias del Municipio, han intensificado la actividad de la quema de basura, por lo que se está trabajando de manera firme en orientar a la sociedad que no incurra en esta práctica, dijo Mario Armando Rojas Mendoza.

El director de Ecología Municipal señaló que todos los días se reciben reportes de esta acción y por ello que su equipo de inspectores, realizan constantes recorridos para notificar a estas personas.

Entiende que parte del origen que esta actividad crezca es por el problema de recolección de basura que se tiene, pero no se justifica por el daño ambiental que se hace al momento de quemar.

“No seremos intransigentes con cada caso detectado, los notificaremos para que no incurran en esta práctica y en dado caso que no respeten esta situación, ahora si los sancionaremos conforme lo marca la ley”, dijo.

Señaló que afecta la salud en gran medida el humo que expide la basura al ser quemada, que a pesar de que se está tardando el carrito recolector de basura, deben contenerla hasta que se puedan deshacer de ella, de la manera apropiada.

Invitó a la sociedad a reportar estas situaciones, para poder tomar cartas en el asunto y responsabilizar a quienes incurren esta actividad.