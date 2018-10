Adelantan noche de terror

Hasta a un sacerdote atacan para robarle 50 mil pesos durante las últimas horas del sábado e inicio del domingo, mientras autoridades dicen que la celebración fue “tranquila”

Mientras las autoridades calificaron la celebración de Halloween en la explanada de la Expo como tranquila, el crimen organizado adelantó su propia “noche de terror”, con diversos ataques en la región, entre ellos el perpetrado contra un sacerdote.

Entre el sábado y domingo, de acuerdo con los registros policiacos, la zona se vio envuelta de pronto en una vorágine de violencia que inició en Rosario, en donde fue baleado el ex diputado local y ex alcalde, Rafael Buelna Clark.

Según los reportes, el ex funcionario presentó una lesión en la parte baja de la espalda, en el lado derecho, al parecer producida por esquirlas de escopeta.

Los hechos se registraron en el interior de una tienda de conveniencia, en calles Colosio y Rosal, en Tesopaco, cabecera municipal de Rosario.

Aparentemente ya se detuvo a tres jóvenes involucrados en el caso, pero versiones distintas a la de la Fiscalía del Estado hablan de que el muchacho que accionó una escopeta se entregó voluntariamente a las autoridades.

Las primeras indagatorias, por entrevistas con testigos, indican que el afectado hacía fila para pagar algunos artículos cuando se escucharon detonaciones de una escopeta que lo lesionaron, por lo que se trasladó por su cuenta a un hospital privado de Ciudad Obregón.

Mientras reporteros y autoridades estaban pendientes de los hechos en torno a Buelna Clark, en las calles Bermudas, entre Cerralvo e Isla del Carmen, en la colonia Alameda, se escucharon detonaciones de armas de fuego, con saldo de un herido.

GOLPEAN A PRESUNTO LADRÓN

Alrededor de las 23:00 horas, unos tipos de aspecto cholo intentaron robarse un automóvil por la calle Valle del Kary, en la colonia Miravalle, pero el dueño del vehículo los vio y a uno de ellos lo mandó con dolores en una pierna, debido a los batazos que le propinó.

También en la colonia Nueva Creación se escucharon disparos y los cuerpos policiacos se movilizaron para encontrar que un sujeto de nombre Oswaldo, de 24 años, fue baleado mientras viajaba en su bicicleta por las calles Nogales y Magdalena de Kino.

LESIONAN A SACERDOTE

Se indicó que varios desconocidos penetraron a la fuerza a la casa parroquial de la Iglesia La Merced, por las calles Francisco Zarco y Ramón Guzmán, de donde se llevaron 50 mil pesos y lesionaron al Padre Alberto Robles Portugal.

En las calles 6 de Abril y Veracruz, mientras tanto, un sujeto fue herido mientras se refugiaba de sus atacantes en una tienda.

Se indicó que presenta tres impactos de bala y fue llevado a un hospital, en tanto que los malvivientes se llevaron a una dama que le acompañaba.

También en la colonia Cajeme, por la calle Luis Alcaraz, entre Carranza y Abelardo L. Rodríguez, ya en plena madrugada los delincuentes hicieron de las suyas al balear un domicilio, pero aparentemente no hubo lesionados.

LAMENTA OBISPO ATAQUE A PADRE

Al enterarse de lo acontecido la madrugada de ayer en la Parroquia de la Merced, donde un sacerdote fue herido, el obispo Felipe Padilla Cardona dijo que el hecho se lamenta, como el resto de los actos violentos que suceden en la ciudad.

El prelado dijo tener conocimiento de que el padre Alberto Robles sufrió una herida en la pierna y que luego de ser atendido en el Hospital General regresó a la casa parroquial, donde permanecerá en reposo.

“Como Iglesia, nos corresponde estar al pendiente del sacerdote y sus necesidades, y las investigaciones de lo sucedido corresponden plenamente a las autoridades. Es un hecho lamentable a los que sacerdotes, como cualquier persona, están expuestos derivado de la situación de la ciudad”.

Padilla Cardona mencionó a que esperará a tener más información para hablar de lo sucedido y afirmó desconocer con exactitud si hubo robo de dinero y la cantidad.